Судьба может подбросить встречу с родной душой 22 июня: какой церковный праздник

По поверьям, 22 июня имеет еще и особую энергетику: считалось, что именно в этот день судьба может подбросить встречу с родственной душой.

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Какой церковный праздник 22 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 22 июня

Что можно делать 22 июня

Что нельзя делать 22 июня

В понедельник, 22 июня, православные христиане чтят память святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского - одного из наиболее стойких защитников православного учения в эпоху острых богословских споров. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 22 июня

О раннем периоде жизни святителя сохранилось немного исторических сведений. Известно, что он жил во времена, когда арианство пользовалось поддержкой части императорской власти и активно распространялось в христианском мире.

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Получив хорошее духовное образование, Евсевий посвятил себя церковному служению и быстро заслужил уважение современников благодаря своей преданности вере, мудрости и принципиальности. Впоследствии его избрали епископом Самосаты - города на территории современной Турции.

Возглавив епархию, святитель стал одним из самых активных борцов с арианской ересью, которая отвергала равенство Сына Божьего с Богом Отцом. Он последовательно отстаивал православное вероучение и стремился сохранить единство Церкви в непростое время.

Особую известность Евсевий получил благодаря поддержке православных епископов, подвергавшихся гонениям и лишавшихся своих кафедр. Несмотря на опасность для собственной жизни и положения, он помогал изгнанным священнослужителям возвращаться к своим общинам и продолжать пастырское служение.

Во время правления императора Валента, покровительствовавшего арианству, святитель неоднократно подвергался преследованиям. Его изгоняли из Самосаты, отправляли в ссылку и запрещали возвращаться в свою епархию.

Однако даже вдали от родной паствы Евсевий не прекращал церковную деятельность. Он тайно путешествовал по различным регионам, рукополагал православных епископов и поддерживал церковную иерархию, что сыграло важную роль в сохранении православия в тот период.

После смерти Валента святитель смог вернуться к своему служению. Он продолжил укреплять церковные общины, посещая города Сирии и Малой Азии и помогая восстанавливать церковную жизнь.

Жизненный путь Евсевия завершился мученической смертью около 379 года. Во время пребывания в городе Долиха на него было совершено нападение: по преданию, женщина, сочувствовавшая арианам, сбросила с крыши черепицу или камень, нанеся смертельное ранение.

Приметы 22 июня

Если 22 июня солнечно и ясно, лето будет теплым и урожайным, без затяжных дождей.

Дождь в этот день - признак влажного лета, но хорошего урожая грибов и трав.

Обильная роса утром - в ясную и жаркую погоду в ближайшие дни.

Что нельзя делать 22 июня

В этот день не стоит отправляться в дальние путешествия и не рекомендовалось заводить серьезные дела в первой половине дня - мол, лучше дождаться полудня, когда энергии дня становятся более стабильными и благоприятными для решений.

Что можно делать 22 июня

По поверьям, 22 июня имеет еще и особую энергетику: считалось, что именно в этот день судьба может подбросить встречу с родственной душой, поэтому его иногда воспринимали как символически важное и даже решающее для личной жизни.

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