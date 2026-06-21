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Судьба может подбросить встречу с родной душой 22 июня: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
21 июня 2026, 10:49
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По поверьям, 22 июня имеет еще и особую энергетику: считалось, что именно в этот день судьба может подбросить встречу с родственной душой.
Какой церковный праздник 22 июня
Какой церковный праздник 22 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 22 июня
  • Что можно делать 22 июня
  • Что нельзя делать 22 июня

В понедельник, 22 июня, православные христиане чтят память святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского - одного из наиболее стойких защитников православного учения в эпоху острых богословских споров. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 22 июня

О раннем периоде жизни святителя сохранилось немного исторических сведений. Известно, что он жил во времена, когда арианство пользовалось поддержкой части императорской власти и активно распространялось в христианском мире.

видео дня

Получив хорошее духовное образование, Евсевий посвятил себя церковному служению и быстро заслужил уважение современников благодаря своей преданности вере, мудрости и принципиальности. Впоследствии его избрали епископом Самосаты - города на территории современной Турции.

Возглавив епархию, святитель стал одним из самых активных борцов с арианской ересью, которая отвергала равенство Сына Божьего с Богом Отцом. Он последовательно отстаивал православное вероучение и стремился сохранить единство Церкви в непростое время.

Особую известность Евсевий получил благодаря поддержке православных епископов, подвергавшихся гонениям и лишавшихся своих кафедр. Несмотря на опасность для собственной жизни и положения, он помогал изгнанным священнослужителям возвращаться к своим общинам и продолжать пастырское служение.

Во время правления императора Валента, покровительствовавшего арианству, святитель неоднократно подвергался преследованиям. Его изгоняли из Самосаты, отправляли в ссылку и запрещали возвращаться в свою епархию.

Однако даже вдали от родной паствы Евсевий не прекращал церковную деятельность. Он тайно путешествовал по различным регионам, рукополагал православных епископов и поддерживал церковную иерархию, что сыграло важную роль в сохранении православия в тот период.

После смерти Валента святитель смог вернуться к своему служению. Он продолжил укреплять церковные общины, посещая города Сирии и Малой Азии и помогая восстанавливать церковную жизнь.

Жизненный путь Евсевия завершился мученической смертью около 379 года. Во время пребывания в городе Долиха на него было совершено нападение: по преданию, женщина, сочувствовавшая арианам, сбросила с крыши черепицу или камень, нанеся смертельное ранение.

Приметы 22 июня

  • Если 22 июня солнечно и ясно, лето будет теплым и урожайным, без затяжных дождей.
  • Дождь в этот день - признак влажного лета, но хорошего урожая грибов и трав.
  • Обильная роса утром - в ясную и жаркую погоду в ближайшие дни.

Что нельзя делать 22 июня

В этот день не стоит отправляться в дальние путешествия и не рекомендовалось заводить серьезные дела в первой половине дня - мол, лучше дождаться полудня, когда энергии дня становятся более стабильными и благоприятными для решений.

Что можно делать 22 июня

По поверьям, 22 июня имеет еще и особую энергетику: считалось, что именно в этот день судьба может подбросить встречу с родственной душой, поэтому его иногда воспринимали как символически важное и даже решающее для личной жизни.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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