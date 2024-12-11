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В Москве арестовали оперную певицу Марию Макcакову

Алена Кюпели
11 декабря 2024, 15:20обновлено 11 декабря, 15:57
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Суд в террористической Москве заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову.
Марию Маскакову заочно арестовали
Марию Максакову заочно арестовали / Коллаж Главред, фото Instagram/mariamaksakova

Коротко:

  • За что арестовали Максакову
  • Какой срок ей грозит

В России, которая напала на мирную Украину, суд в террористической Москве заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс по делу о призывах к деятельности против безопасности государства в интернете.

Как пишет Радио Свобода, поводом для обвинений стало видео на ютьюб-канале певицы с "дискредитацией войны в Украине и призывами спонсировать ВСУ".

видео дня

Телеграм-канал Baza уточнял, что это было интервью певицы украинскому телеканалу "Сейчас", опубликованное в августе 2023 года.

Максакова рассуждает о преступлениях российских властей и призывает помогать украинской армии, потому что та, по её словам, – это "единственная сила", которая "перебьёт хребет этому Левиафану". За это певице грозит до шести лет лишения свободы.

Максакова – бывшая солистка Мариинского театра, в 2011 году стала депутатом Госдумы от "Единой России", в 2016 году уехала в Киев. С тех пор певица неоднократно публично критиковала российские власти. В мае 2023 года Минюст России объявил её иноагенткой – певицу уже несколько раз штрафовали за неисполнение обязанностей "иноагента".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что оперная певица и экс-депутат государственной думы РФ Мария Маскакова выдала ценный инсайт по поводу Путина и его окружения.

Напомним, российская актриса Мария Миронова неожиданно вступилась за другую актрису Лию Ахеджакову, которая не побоялась осудить военное вторжение России в Украину и стала "врагом народа".

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