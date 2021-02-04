В МИДе уточнили, когда Украина откажется импортировать электроэнергию из РФ

Дмитрий ​​​​​​Кулеба / УНИАН

Руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил ‒ в ближайшие два года, до 2023-го, Украина намерена полностью отказаться от импорта российской и белорусской электроэнергии и войти составной частью в электросеть стран Европейского Союза. Такое заявление чиновник сделал в эфире ток-шоу Большая политика.

"Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, это (2023 года ‒ Главред) ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу по европейским стандартам", ‒ заявил руководитель МИД.

Кроме того, Кулеба рассказал, почему на данный момент Украина вынуждена закупать электричество из Российской Федерации.

"Наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. Поэтому в критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен", ‒ подытожил дипломат.

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