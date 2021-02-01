Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России.
Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.
Доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "Новая-Энергетическая-Компания", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс", сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго".
ООО "НЭК" принадлежит Александру Притыке - бывшему топ-менеджеру облгазов Дмитрий Фирташа. До газового бизнеса Притыка работал вместе с нынешним главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком в компании VS Energy.
По данным "Интерфакс-Украина", бенефициарами ООО "Стимекс" (по 50%) являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "ПАККО Холдинг" - ритейлере и операторе магазинов "Вопак" и "Пакко" в Западной Украине.
Электроэнергия в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 18 марта 2020 года Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российских угля и электричества. С 1 апреля 2020-го глава Минэкономики предложил ввести дополнительную специальную пошлину на электроэнергию и все типы угля (кроме антрацитового и коксующегося) для нужд энергетики и металлургической промышленности - в размере 65%.
- 28 декабря 2020 года Кабмин принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения. С 1 января 2021 года стоимость первых 100 киловатт-часов для украинцев составляет 1,68 грн/кВт-час. Действовать новый тариф будет до 31 марта.
- 31 декабря 2020 года замминистра социальной политики Виталий Музыченко заявил, что в связи с изменением тарифов украинцы вынуждены будут платить в среднем на 80-100 гривен больше за первые 100 кВТ-ч электроэнергии.
- 12 января в Украине в связи с очередными изменениями тарифов на электроэнергию отменили ночной тариф и льготы для ряда категорий физических и юридических лиц.
- 23 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью. При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины, ее энергетической безопасности.