Украина возобновила импорт электроэнергии из России / Reuters

Две компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.

Доступ к сечению "Россия-Украина" с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило ООО "Новая-Энергетическая-Компания", еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО "Стимекс", сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные системного оператора НЭК "Укрэнерго".

ООО "НЭК" принадлежит Александру Притыке - бывшему топ-менеджеру облгазов Дмитрий Фирташа. До газового бизнеса Притыка работал вместе с нынешним главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком в компании VS Energy.

По данным "Интерфакс-Украина", бенефициарами ООО "Стимекс" (по 50%) являются Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в "ПАККО Холдинг" - ритейлере и операторе магазинов "Вопак" и "Пакко" в Западной Украине.

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