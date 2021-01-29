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Украинцам дадут субсидии на электроэнергию: кто сможет получить льготы

29 января 2021, 13:10
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Решение принято в связи с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 января 2021 года.

Субсидии
Субсидии смогут получить украинцы, использующие электроотопление / УНИАН

Депутаты Верховной Рады приняли законопроект №4672, которым предусматривается внесение изменений в государственный бюджет на текущий год с целью обеспечения украинских граждан субсидиями в условиях повышения ЖКХ-тарифов. Помощь от государства на оплату электроэнергии смогут получить домохозяйства, использующие электричество для отопления жилища.

Проект закона поддержали 310 парламентариев в пятницу, 29 января, в ходе заседания ВР. Решение принято в связи с ростом с 1 января 2021 года тарифов на электроэнергию и отмены льгот на ее оплату, которые ранее действовали для отдельных категорий украинцев. В связи с этим возникла проблема, в рамках которой потребители, которые используют электроотопление, а также детские дома семейного типа вынуждены существенным образом переплачивать за свет.

С целью разрешения ситуации депутаты решили внести изменения в приложение №3 к закону Украины о государственном бюджете на 2021 год. Правки предусматривают компенсации потребителям электроэнергии.Читайте такжеОчередной удар по платежкам: в Украине отменили ряд льгот на электроэнергию

Кто сможет получить субсидии

  • Люди, проживающие в домохозяйствах, оборудованных электроотопительными установками (жилые дома, квартиры, общежития и т.д, включая жилые объекты в сельской местности)
  • Лица, проживающие в многоквартирных домах, где отсутствует газификация и система централизованного теплоснабжения (включая сельскую местность)
  • Детские дома семейного типа, домохозяйства, в которых проживают многодетные семьи

Власти обещали урегулировать ситуацию в связи с повышением тарифов и предоставить помощь от государства определенным категориям населения. Эксперт в сфере энергетики Максим Билявский полагает, что для получения субсидии людям, использующим элетроотопление, нужно будет предоставить соответствующую техническую документацию. По его оценкам, в Украине около 450 тысяч домохозяйств используют электричество для отопления своих домов.

Тарифы на электроэнергию

Верховная Рада тарифы на электроэнергию субсидии ЖКХ-тарифы новости Украины
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