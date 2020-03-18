Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российских угля и электричества: детали

Кабмин де-факто запретил импорт угля из РФ / Reuters

Новоназначенный глава Министерства экономики Украины Игорь Петрашко предложил введение с 1 апреля пошлины 65% на электроэнергию и уголь из РФ. Его коллеги по Кабмину поддержали такое предложение.

Петрашко, в частности, предложил внести изменения в постановление правительства от 18 июля 2019-го - о введении специальных пошлин на товары, произведенные в РФ, которые ввозятся через таможенную территорию Украины.

Читайте такжеОтказ Украины от импорта российской электроэнергии: в РФ надеются на отмену решенияС 1 апреля 2020-го глава Минэкономики предложил ввести дополнительную специальную пошлину на электроэнергию и все типы угля (кроме антрацитового и коксующегося) для нужд энергетики и металлургической промышленности - в размере 65%.

Данное решение министрами было принято единогласно - с возможностью его доработки в течение трех суток.

Напомним, ранее, 25 декабря 2019-го, украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменение в закон "О рынке электрической энергии" (№ 330-ІХ). Документом был установлен запрет на продажу и/или поставку электрической энергии из РФ. Вместе с тем, украинское правительство получил право отменять такой запрет на определенный срок - во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.