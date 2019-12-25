"Выстрел себе в ногу": в России не поняли запрет Зеленского на импорт электроэнергии

В России оценили подписание Зеленским закона об импорте электроэнергии / joinfo.ua

Подписание украинским президентом Владимиром Зеленским закона, который запрещает продажу и поставку электрической энергии, импортируемой из России, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал "выстрелом себе в ногу".

"Я считаю, что когда политики вмешиваются в экономику, это очень негативным образом влияет на устойчивое развитие", — особо отметил Морозов.

При этом российский политик обратил внимание на то, что Украина "в плане работы предприятий находится в очень плачевном состоянии", а граждане получают маленькую зарплату.

"Поэтому они нуждаются в развитии экономики. А ограничение поставок электроэнергии — "выстрел себе в ногу". Сложно понять логику подобных вещей", — резюмировал Морозов, пишут росСМИ.

Читайте также"150 млн долл кэшем": Герус обвинил Порошенко в воровстве на закупках электроэнергии из РФНапомним, в среду, 25 декабря, украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменение в закон "О рынке электрической энергии" (№ 330-ІХ).

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Офиса президента. Документ установил запрет на продажу и/или поставку электрической энергии из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).

Вместе с тем украинский Кабмин получил право отменять данный запрет на определенный срок - ради избежания чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.