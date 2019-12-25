Зеленский подписал закон о запрете импорта электричества из РФ

Электроэнергия. Иллюстративное фото / УНИАН

В среду, 25 декабря, украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменение в закон "О рынке электрической энергии" (№ 330-ІХ).

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Офиса президента. Документ установил запрет на продажу и/или поставку электрической энергии из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).

Вместе с тем украинский Кабмин получил право отменять данный запрет на определенный срок - ради избежания чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Напомним, ранее, в октябре 2019-го был возобновлен коммерческий импорт Украиной из РФ электроэнергии - впервые за четыре года.