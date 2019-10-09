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Рынок электроэнергии Украины превратился в монополию под контролем олигарха, - эксперт

9 октября 2019, 13:20

По словам эксперта Тараса Семенюка, тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине росли, несмотря на укрепление гривны и падение мировых цен на газ и уголь.

электроэнергия

Украинский рынок электроэнергии должен стать моделью свободного формирования цен на принципах конкуренции по примеру экономически развитых стран. Об этом написал на своей странице в Facebook эксперт Тарас Семенюк. 

Экономист напомнил, что формально энергорынок заработал в Украине 1 июля, но на практике страна получила не рынок, а монополию в руках олигархов. Это стало поводом для Зеленского собрать СНБО, на котором президент акцентировал внимание на опасности монопольного управления одной компанией всем энергорынком. 

"Собственно, сутью свободного рынка является лишить монополий, которыми владеют олигархи, возможности самостоятельно формировать и контролировать цены. К примеру, 60% денег с платежки, которую оплачивает украинская семья, идет в компанию ДТЭК Рината Ахметова. Об этом пишет в своем блоге Андрей Герус, председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ, представитель президента в правительстве", - подчеркнул Семенюк.

Эксперт также отметил, что "тарифы для бытовых потребителей (бюджет, бизнес, коммунальные предприятия) выросли на 25%. Произошло это в условиях укрепления гривны и падения мировых цен на газ и уголь почти на 50% - до 14-летнего минимума.

"Что мы имеем сейчас? Украинцы, детские сады, школы, электротранспорт платят как минимум на треть больше, нежели до старта рынка электроэнергии. Герус в статье также отмечает, что ДТЭК "искусственно создавал дефицит электроэнергии на рынке", что приводило к росту цен на 15% для потребителей, которые фактически не смогли купить электроэнергию по схеме "рынок на сутки вперед" и были вынуждены покупать на дорогом, так называемом "балансирующем рынке", - пишет эксперт.

По мнению Тараса Семенюка, выйти из данной ситуации на сегодняшний день можно с помощью Антимонопольного комитета Украины. Дескать, ведомство должно контролировать соблюдение того, как выполняются правила на рынке, чтобы не допустить засилья монополий, особенно в чувствительной энергетической сфере, которая будет самой актуальной с наступлением холодов. 

Эксперт подчеркивает, что Кабмин во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком должны сделать все возможное, чтобы обеспечить конкуренцию на энергорынке. Одним из эффективных инструментов автор публикации называет обеспечение доступа импорта электроэнергии. 

"Цена на энергоноситель, например, в Беларуси, значительно ниже, чем в Украине. Доступ более дешевой электроэнергии на украинский рынок позволит снизить цены и привести их к рыночной стоимости", - убежден Семенюк.

Нечто подобное, по его словам, мы уже видели в авиационной сфере Украины. Мол, с приходом лоукостов в крупнейшие города страны, цены на билеты для пассажиров ведущей компании-монополиста МАУ начали падать.

"Монополия всегда будет тянуться к сверхприбылям, которые при этом не инвестируются в качество услуг. Зато, рынок дает равные возможности для всех, и польза от этого очевидна: низкие цены и высокое качество обслуживания", - добавил эксперт.

Кабмин электроэнергия Тарас Семенюк рынок электроэнергии
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