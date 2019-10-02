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Украина спустя 4 года вернулась к покупке электроэнергии у РФ

2 октября 2019, 19:07

Импорт российского электричества был прекращен еще в 2015 году

Электроэнергия
Электроэнергия / finance.obozrevatel.com

Украина снова начала покупать электроэнергию у Российской Федерации. Подобного не было с 2015 года.

По данным Українських Новин, возобновлен коммерческий импорт из РФ. При этом в Укрэнерго указали, что первая поставка была во вторник, 1 октября.

"Да, вчера была поставка электроэнергии", - говорится в сообщении.

В то же время не сообщается, какие именно компании закупили электроэнергию.

По данным ресурса Страна, ресурс получила компания Юнайтед Энерджи, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским. Так, Россия поставила ей 100 МВт электроэнергии.

Отмечается, что закупка электроэнергии у России стала возможной благодаря изменениям в статье 66, внесенным Верховной Радой 18 сентября. А именно благодаря норме о том, что разрешается импорт электричества из стран, которые не входят в европейское энергетическое по двухсторонним договорам. Стоит отметить, что к указанным странам в первую очередь относятся Беларусь и Российская Федерация.

Напомним, что ранее глава РФ Владимир Путин заявил о готовности подписать с Украиной контракт по газу, если та до конца года имплементирует европейское законодательство.

Россия импорт электричество
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