В Минэнерго назвали условия для закупки газа в России

Алексей Оржель прокомментировал вероятность заключения нового транзитного контракта с РФ

Украина может рассмотреть вопрос покупки российского газа, заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

При этом он назвал несколько условий для импорта "голубого топлива" из России.

"Если мы полностью исключаем политический момент, и нет никакого давления с российской стороны, и мы переходим в чисто экономические отношения, которые взаимовыгодные, то мы будем такое рассматривать", — сказал он во время пресс-конференции в Киеве.

При этом Оржель добавил, что контракт с Газпромом о прямых поставках газа возможен лишь на рыночных условиях.

Читайте также"Цена скакнет": экс-министр рассказал, когда ждать подорожания газа"Российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке, и мы пришли к согласию, что дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках консультаций должно основываться на рыночных условиях. То есть, цена должна быть действительно рыночная, исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке, напрямую логично связана", – резюмировал министр.

Напомним, ранее российская сторона на трехсторонних переговорах по вопросам транзита газа в Брюсселе заявили, что готовы заключить транзитный контракт с Украиной.