Стало известно, почему Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Начиная с 1 февраля возобновился импорт электроэнергии из России. Оснований для его ограничений не существует, заявили в Укрэнерго.
В Укрэнерго заявили, что в соответствии с законом "О рынке электроэнергии" на сегодня нет оснований для ограничения импорта электроэнергии из России.
Согласно ч.11. ст.38 ЗУ "О рынке электроэнергии" Оператор системы передачи должен предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей, объяснили в Укрэнерго.
"Согласно ч.9 ст.38 закона, ограничения коммерческих обменов (импорта/экспорта электроэнергии) могут применяться только в аварийных ситуациях, а согласно ч.12 ст.38 ОСП имеет право ограничивать доступную пропускную способность исключительно в случаях нарушения операционной безопасности энергосистемы", - уточнили в компании.
Также в компании отметили, что с 1 января 2021 утратили силу положения постановления НКРЭКУ №766 от 08.04.2020 г., которыми было отменено результаты аукционов на доступ к пропускной способности сечений с Россией и Беларусью в 2020 году.
"Указанных в законе оснований для ограничений импорта/экспорта электроэнергии или доступной пропускной способности пока не существует. Исходя из вышеизложенного и в соответствии с требованиями Закона "О рынке электроэнергии", НЭК "Укрэнерго" возобновило аукционы на доступ к межгосударственным сечениям в 2021 году", - подчеркнули в Укрэнерго.
В компании уточнили, что импорт электроэнергии из РФ и Молдовы на прошлой неделе (25-31 января) отсутствовал, но начиная с 1 февраля возобновился импорт электроэнергии из России. Общий объем за 1 февраля составил 1 млн кВт·ч.
Импорт электроэнергии – о чем сообщалось ранее:
- 18 марта 2020 года Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российских угля и электричества. С 1 апреля 2020-го глава Минэкономики предложил ввести дополнительную специальную пошлину на электроэнергию и все типы угля (кроме антрацитового и коксующегося) для нужд энергетики и металлургической промышленности - в размере 65%.
- 23 января и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что одной из его главных задач на посту будет отсоединение Украины от энергосистемы с Россией и Беларусью. При этом Витренко подчеркнул, что такой шаг будет в интересах Украины, ее энергетической безопасности.
- 1 февраля две украинские компании получили доступ к межгосударственным сечениям для импорта электроэнергии из России в феврале 2021 года.