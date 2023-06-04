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В Украине будут платить за газ по другим тарифам: кто заплатит меньше всего

Дмитрий Видоменко
4 июня 2023, 11:13
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Украинцы в основном покупают газ у "Нафтогаза" по тарифу 7,96 грн за кубометр. При этом некоторые поставщики дают более низкие тарифы.
Тариф на газ
В Украине 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами "Нафтогаза" / УНИАН

В Украине абсолютное большинство населения покупает "голубое топливо" у "Нафтогаза" по тарифу 7,96 грн за кубический метр. При этом некоторые поставщики предлагают более низкий тариф. Об этом пишет издание "Газправда".

Согласно имеющимся данным, 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами "Нафтогаза". Только 2% семей остались со старыми поставщиками газа.

Дело в том, что после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину государственная компания фактически стала единственной, которая может обеспечить необходимое количество дешевого "голубого топлива" для населения.

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Другие поставщики, как пишут журналисты, часто не берут новых клиентов, однако цены у них могут быть ниже. К примеру, организация "Эра Людям" каждый кубометр продает за 7,7 грн. А "Энерджи Трейд Групп" предлагает "голубое топливо" по цене в 7,79 грн. Есть и те, у кого газ дороже, чем у "Нафтогаза". К примеру, "Ритейл Сервис" каждый кубический метр продает за 9,99 грн.

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До того власты Украины задекларировали планы повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", - сообщалось в тексте.

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