Самое время попросить прибавку: экономисты прогнозируют вынужденное повышение зарплат

Зарплата в период пандемии может вырасти / zarplata.alexyanovsky.com

Американские экономисты утверждают, что в нынешних условиях пандемии, которые повлекли за собой рост инфляции и нехватку рабочей силы, у работников появился шанс получить прибавку к зарплате.

Как сообщает телеканал CNBC, по словам старшей советницы по экономике Школы промышленных и трудовых отношений Корнельского университета, бывшей комиссарши Бюро статистики труда Эрики Грошен, за последний "коронавирусный" год размер зарплаты существенно отстает от инфляции потребительских цен.

"Теперь может быть удачное время попросить надбавку", - говорит эксперт.

Также она утверждает, что работодатели во время карантина нуждаются в рабочей силе.

Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавирусаКроме того, по словам директора по исследованиям Института экономической политики Джоша Бивенса, наиболее обостренная эта ситуация в двух сферах.

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"Я думаю, что сейчас у нас странная ситуация, когда инфляция резко растет, а в экономике есть большие очаги дефицита на рынке труда, например, в сфере отдыха и гостиничного бизнеса", — отметил он.

Эксперты утверждают, что просьба увеличения зарплаты может быть очень эффективным подходом именно сейчас, поскольку многие работодатели говорят, что им трудно найти работников.

Напомним, с сегодняшнего дня, 8 ноября, согласно распоряжению Минздрава, непривитых от коронавируса госслужащих и педагогов, не пускают на рабочие места.

Также ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.