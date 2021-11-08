УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Самое время попросить прибавку: экономисты прогнозируют вынужденное повышение зарплат

8 ноября 2021, 22:10
Прослушать новость
Остановить

Рост потребительских цен и нехватка рабочей силы будет заставлять работодателей увеличивать размер жалованья работникам.

кошелек, зарплата
Зарплата в период пандемии может вырасти / zarplata.alexyanovsky.com

Американские экономисты утверждают, что в нынешних условиях пандемии, которые повлекли за собой рост инфляции и нехватку рабочей силы, у работников появился шанс получить прибавку к зарплате.

Как сообщает телеканал CNBC, по словам старшей советницы по экономике Школы промышленных и трудовых отношений Корнельского университета, бывшей комиссарши Бюро статистики труда Эрики Грошен, за последний "коронавирусный" год размер зарплаты существенно отстает от инфляции потребительских цен.

"Теперь может быть удачное время попросить надбавку", - говорит эксперт.

Также она утверждает, что работодатели во время карантина нуждаются в рабочей силе.

Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавирусаКроме того, по словам директора по исследованиям Института экономической политики Джоша Бивенса, наиболее обостренная эта ситуация в двух сферах.

Реклама

"Я думаю, что сейчас у нас странная ситуация, когда инфляция резко растет, а в экономике есть большие очаги дефицита на рынке труда, например, в сфере отдыха и гостиничного бизнеса", — отметил он.

Эксперты утверждают, что просьба увеличения зарплаты может быть очень эффективным подходом именно сейчас, поскольку многие работодатели говорят, что им трудно найти работников.

Напомним, с сегодняшнего дня, 8 ноября, согласно распоряжению Минздрава, непривитых от коронавируса госслужащих и педагогов, не пускают на рабочие места.

Также ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.

viber
зарплаты карантин новости повышение зарплат
Сейчас вы просматриваете новость «Самое время попросить прибавку: экономисты прогнозируют вынужденное повышение зарплат». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые модные шарфы зима 2022: они теплые-теплые, словно мамины рукиСамые модные шарфы зима 2022: они теплые-теплые, словно мамины руки Врач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюсВрач назвал главные симптомы нового штамма Дельта-плюс Тепло будут сменять морозы: чего ждать от погоды в декабре и когда придет зимнее похолоданиеТепло будут сменять морозы: чего ждать от погоды в декабре и когда придет зимнее похолодание Последний самый теплый день и резкое похолодание - прогноз погоды на выходные в УкраинеПоследний самый теплый день и резкое похолодание - прогноз погоды на выходные в Украине Амнистия и уступки России: Аваков призвал Украину готовиться к освобождению ДонбассаАмнистия и уступки России: Аваков призвал Украину готовиться к освобождению Донбасса
23:05

"Заставим Кремль заплатить высокую цену": Кулеба пригрозил Москве "четким сигналом"

23:05

Президент Польши срочно позвонил Зеленскому из-за действий ЛукашенкоВидео

22:36

Порошенко продал свои телеканалы: появился список новых владельцев СМИВидео

22:35

"Машина бы взорвалась": телеведущая Лидия Таран рассказала подробности ужасного ДТПВидео

22:19

В Украине резко похолодает до -10 и повалит снегВидео

Реклама
22:10

Самое время попросить прибавку: экономисты прогнозируют вынужденное повышение зарплатВидео

21:50

"Битва выиграна": скандальный актер Талашко уволился по собственному желаниюВидео

21:44

Купите их прямо сейчас: названы три цветка, которые притягивают удачуВидео

21:36

На Львовщине заживо сгорел годовалый малыш: жил в полиэтиленовой палатке возле свалкиВидео

21:19

США ввели санкции против украинца ВасинскогоВидео

21:15

Виталий Портников. Лукашенко напал на ПольшуВидеоблоги

21:14

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФото

21:07

В МИД Украины резко отреагировали на ситуацию с СаакашвилиВидео

20:58

На съемках фильма Ржавчины, где убили Гатчинс, произошло еще одно ЧПВидео

20:50

Нет прививки - нет работы: Минздрав хочет расширить перечень профессий с обязательной вакцинациейВидео

20:39

Войска РФ у границ Украины: ВСУ готовы к сценарию МосквыВидео

20:34

Блокада встречи лидеров "Нормандии" и позиция РФ: у Зеленского объявили проблему диалога по ДонбассуВидео

20:21

Самые жадные знаки Зодиака: кто подарит недорогие подарки на Новый год 2022

20:08

Издание Kyiv Post объявило о закрытии, коллектив негодует

20:00

По турецкому сценарию: почему Беларусь загоняет ЕС в миграционный кризисмнение

Реклама
19:47

Ушибы внутренних органов и кома: в Хмельницкой области мать жестоко убила свою маленькую дочьВидео

19:24

Арест Саакашвили: к больнице стянули спецназ, полиция укрепляет позицииВидео

19:23

"На 10 лет моложе": Джамала залюбовала сеть домашним фото без макияжа

19:18

В Европе снова взлетела цена на газ: Газпром не взвинтил поставки топлива по указу ПутинаВидео

19:15

Комаровский рассказал об опасности кислородного концентратора для больных COVID-19Видео

19:10

Роман Цимбалюк. Кто поможет Украине устоять?Видеоблоги

19:10

Разумков создал свой клуб по интересаммнение

18:54

ТОП-10 самых больших гонораров актеров за 2021 год

18:49

В Киеве женщина загадочным образом выпала из окна и зацепилась за чужой балконВидео

18:47

Беларусь объявила Украине демарш и отказалась от поставок Киеву электроэнергии - экспертВидео

18:44

В Офисе президента заметили стабилизацию ситуации с коронавирусомВидео

18:31

Украинцам бесплатно раздадут б/у авто: что это за модели и как их получить

18:20

Гороскоп на завтра для знаков Зодиака: Близнецам – любовный треугольник, Козерогам – денежный бонусВидео

18:16

Полезен ли сыр с плесенью и сколько его можно съедать за день: ответ специалиста

18:05

Приметы на 9 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:03

Названы продукты, от которых лучше отказаться в холодное время года

17:36

Ситуация накаляется: на границу с Беларусью стягивают бронетехникуФотоВидео

17:34

Газпром обрубил транзит газа через Украину: Россия сделала ставку на Турецкий потокВидео

17:29

Нарушители ПДД могут навсегда лишиться права водить автоВидео

17:26

В Украине за госсредства снимут фильм об ЛГБТ-паре: что известно

Реклама
17:20

Иммунолог рассказал, от чего зависит тяжесть протекания коронавирусаВидео

16:58

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий бракВидео

16:56

В Украине ударит трескучий мороз на Новый год и налетит снегопадВидео

16:51

Депрессивные состояния у подростков: советы психотерапевта, как избежать бедыВидео

16:49

Как быстро почистить серебро в домашних условиях: 5 действенных и простых способов

16:39

Коронавирус или туберкулез: по каким симптомам отличить болезни

16:36

Конец локдауна: названа область-кандидат на выход из "красной зоны"Видео

16:23

Саакашвили срочно госпитализируют из тюрьмы на вертолетеВидео

16:21

Мигранты из Беларуси атакуют границу Польши: войска, полиция и пограничники отбивают ударВидео

16:16

Врач-инфекционист развеял мифы о вакцинации и рассказал о чипе в иголкеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять