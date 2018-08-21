Меладзе объяснил, зачем ему понадобилось гражданство Грузии

Валерий Меладзе прокомментировал желание иметь гражданство Грузии / Instagram

Российский певец Валерий Меладзе подтвердил, что обратился в Минюст Грузии с просьбой о гражданстве, и пояснил свое решение.

В комментарии РБК артист назвал Грузию и Россию братскими народами: "Я родился и вырос в Грузии в то время, когда между Россией и Грузией не существовало границ. Исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски".

При этом он заверил, что отказываться от российского гражданства не собирается.

"Возникновение границ поставило нас перед выбором. Я предпринял действия, чтобы стереть эту грань для себя", – такое объяснение дал Меладзе.

В настоящее время Меладзе находится в Батуми, где выступал на концертах, посвященных 80-летию народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе.

Ранее Валерий Меладзе рассказал, как ему удается помириться с женой.