Счастливые Меладзе и Джанабаева делятся фото с отдыха на юге Франции

Меладзе и Джанабаева отправились в Сен-Тропе / Фото: hochu.ua

Российский певец Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева, которые нечасто появляются вместе на публике, поделились в Сети фото и видео с отдыха в Сен-Тропе.

На своих страницах в Instagram знаменитости показывают, что путешествуют вместе по югу Франции на машине, ходят на шопинг, прогуливаются по ночному городу, снимают забавные видео.

Кроме того, супружеская пара решила подняться в воздух на вертолете, и с высоты посмотреть на красоты Сен-Тропе.

Ранее Валерий Меладзе заявил, что хочет стать гражданином Грузии.