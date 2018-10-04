Счастливые Меладзе и Джанабаева делятся фото с отдыха на юге Франции

Артисты выглядят так, словно у них второй медовый месяц.
Российский певец Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева, которые нечасто появляются вместе на публике, поделились в Сети фото и видео с отдыха в Сен-Тропе.
На своих страницах в Instagram знаменитости показывают, что путешествуют вместе по югу Франции на машине, ходят на шопинг, прогуливаются по ночному городу, снимают забавные видео.
Кроме того, супружеская пара решила подняться в воздух на вертолете, и с высоты посмотреть на красоты Сен-Тропе.
Ранее Валерий Меладзе заявил, что хочет стать гражданином Грузии.