Кадыров был на грани смерти и неожиданно исчез: СМИ раскрыли детали

Столь продолжительные перерывы в появлении Кадырова на публике в этом году происходили всего дважды.

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/ Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/AKuptsova, Instagram/kadyrov95_

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Кадыров чуть не утонул во время отдыха в Бодруме

Последний раз Кадыров появлялся в соцсетях 22 июля

После сообщений о возможной госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова, он уже пять дней не появлялся на публике.

Его последнее публичное выступление состоялось восемь дней назад, сообщает "Агентство. Новости".

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Издание отмечает, что столь продолжительные перерывы в появлении Кадырова на публике в этом году происходили всего дважды — после свадьбы его сына Адама и во время зимнего отпуска.

24 июля ряд крупных турецких СМИ сообщили, что Кадыров чуть не утонул во время отдыха в Бодруме. По словам источников, находясь в море, он начал задыхаться, и охрана срочно вызвала медиков.

Главу Чечни доставили в больницу, а уже на следующий день он покинул медучреждение под усиленной охраной. Турецкий телеканал Kent TV даже опубликовал видео кортежа, предположительно сопровождавшего Кадырова при выходе из больницы.

Несмотря на то что российские медиа активно распространяли эту информацию, официальные лица Чечни ситуацию не комментируют уже несколько дней.

Последний раз Кадыров появлялся в соцсетях 22 июля, когда он посетил фестиваль "Бенойская весна". 28 июля в его аккаунте во "ВКонтакте" был опубликован короткий ролик с пейзажами Беноя, однако самого Кадырова на видео не видно, говорится в сообщении.

Как писал Главред, состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова ухудшается, что активизировало процессы, связанные с возможной сменой власти в регионе. Кадыров, по данным СМИ, уже определился со своим преемником и начал процесс передачи власти в республике и подготовки "иммунитета" от Кремля.

Недавно появилась информация о том, что Кадыров просит уволить его с должности. Когда сотрудники медиа спросили у него, что он может ответить на слухи о его возможной отставке, он сказал, что сам хочет покинуть пост.

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Кто такой Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта в 2004 году. В 1996 году стал помощником и личным телохранителем своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральных властей и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позднее участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

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