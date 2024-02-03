От механического Б-2 до цветного чуда: когда появились первые телевизоры

Телевидение в СССР и Украине прошло большой путь изменений - от первых механических телевизоров с крошечными экранами до современных смарт-телевизоров.

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Какими были первые телевизоры в США, СССР и Украине / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Телевизор, который стал неотъемлемой частью нашей жизни, прошел долгий путь развития. Это удивительное устройство получило широкую популярность и эволюционировало из громоздких черно-белых до современных тонких смарт-телевизоров.

Где появился первый телевизор в мире

История телевидения началась в конце XIX века с соревнования двух инженеров. Американец шведского происхождения Эрнст Александерсон конкурировал с шотландцем Джоном Лоджи Бейрдом в создании передатчика изображений. В 1925 году Бейрду удалось первым создать устройство, выводившее мерцающую человеческую голову на экран, используя простые материалы. Для создания такого телевизора ученый использовал пустую коробку, вязальные спицы, банку из-под кекса, велосипедный фонарь и картонный диск. В 1928 году Александерсон показал в прямом эфире жителя своего квартала, который курил сигарету.

В июле 1928 года был продан первый в мире телевизор за 75 долларов. Цена равнялась заработку простого рабочего за два месяца. Через два месяца по телевизору показали постановку "Посланник королевы". В 1937 году англичане присоединились к телевизионному миру со своим собственным телеприемником с электронно-лучевой трубкой.

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В каком году появился первый телевизор в СССР

В начале 1930-х годов в Советском Союзе выпускали несколько моделей электронных телевизоров, но массовыми они не стали. Первым по-настоящему популярным телевизором стал КВН-49, созданный инженерами в Ленинградском НИИ телевидения. Легендарный КВН-49 выпускался до 1967 года и получил известность благодаря своему необычному дизайну и юмористической игре, названной в его честь.

Когда появился первый телевизор в Украине

Наиболее известным производителем телевизоров в УССР был львовский завод "Электрон". В конце 1970-х годов они выпустили несколько популярных моделей цветных телевизоров, самая известная из которых - "Электрон Ц-382". Эта модель выделялась хорошим качеством изображения, надежностью и стильным дизайном, и стала популярной во всем Союзе. Многие советские дома в 1980-х годах были оборудованы именно телевизорами производства "Электрон".

Кто создал первый телевизор в СССР

В 1931 году газета "Правда" анонсировала первую передачу телевидения в СССР. Год спустя ленинградский завод "Коминтерн" выпустил первые советские телевизоры Б-2. Их разработал ленинградский инженер, уроженец Украины Антон Брейтбарт.

10 мая 1932 года были выпущены первые 20 устройств. Телевизоры имели оптико-механическую систему, позволяли принимать передачи по немецкому стандарту, имели диск Нипкова и лупу для увеличения изображения. Размеры экрана были 3х4 см, а прибор был встроен в деревянный футляр и весил всего 230×216×160 мм.

В каком году появился телевизор с пультом

В 1964 году американский изобретатель Роберт Адлер создал первый пульт для дистанционного управления телевизором. Это устройство имело выносную панель управления, соединенную с радиоприемником кабелем. Нажатие кнопок на пульте активировало функции телевизора.

Первые модели были большие и требовали подключения через кабель. Постепенно пульт стал более компактным и беспроводным. Толчок к дальнейшему развитию пультов дистанционного управления дало появление телетекста в конце 70-х годов.

Когда появилось цветное телевидение

Цветное телевидение появилось в 1928 году, когда изобретатель Владимир Зворыкин создал цветной телевизор. Хотя идея была впервые воплощена в жизнь в это время, технические ограничения помешали массовому производству.

Первые массовые цветные телевизоры были представлены в 1954 году корпорацией RCA. Эти телевизоры имели экраны на 15 дюймов, а позже появились модели на 19 и 21 дюйм. Однако их стоимость превышала тысячу долларов, что делало их недоступными для многих пользователей.

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