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Как устранить полосы на экране телевизора без звонка к специалисту: 6 способов

Яна Ставская
30 октября 2023, 03:30
Не всегда сбивчива картинка на экране свидетельствует о поломке телевизора. Узнавайте, как устранить полосы на экране телевизора.
Как устранить полосы на экране телевизора без звонка к специалисту: 6 способов
Найден ответ, почему в телевизоре дергается изображение / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Pixabay

Телевизор относительно новый, но экран начал снежить? Не спешите менять технику, так как не всегда причина в ее неполадке. Иногда торможение картинки объясняется задержкой сигнала или его низким качеством. Читайте на главред, как устранить полосы на экране телевизора.

Почему появляются горизонтальные полосы на экране телевизора

Самая распространенная причина, вызывающая помехи на экране сегодня, - мобильные телефоны, микроволновки и другие беспроводные средства, "занимающие" электромагнитное поле.

Другой причиной, почему в телевизоре дергается изображение, являются проблемы с аппаратной частью - процессором, графической картой или другими компонентами.

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В последнем случае лучше всего сразу обратиться к специалисту.

Что делать, если моргает экран телевизора - проверенные способы

Если картинка на вашем телевизоре сбивчива, это может быть вызвано рядом других причин. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы попытаться устранить проблему:

  • Проверьте подключения. Убедитесь, что все кабели, подключенные к телевизору (кабельное ТВ, антенна, HDMI, компоненты и т. д.), надежно вставлены.Проверьте, нет ли видимых повреждений кабелей.
  • Перезагрузите телевизор. Попробуйте выключить телевизор и включить его снова. Иногда это может помочь устранить временные сбои.
  • Проверьте антенну или кабельное подключение. Если вы используете антенну, убедитесь, что она находится в хорошем состоянии и правильно настроена. Если у вас кабельное телевидение, свяжитесь с вашим поставщиком кабельных услуг, чтобы убедиться, что у них нет проблем с трансляцией.
  • Пересканируйте каналы. Если у вас цифровой телевизор, выполните процедуру пересканирования каналов, чтобы обновить список доступных каналов.
  • Удалите источники помех. Возможно, рядом с телевизором есть источники помех, такие как мощные радиосистемы, магнитные поля, металлические преграды и другие электронные устройства. Попробуйте убрать их или переставить телевизор.
  • Проверьте другие устройства. Если проблема проявляется только на одном канале или устройстве (например, DVD-плеер или игровая консоль), проверьте, не является ли проблема именно в этом устройстве.

Если вы не можете самостоятельно устранить помехи, и проблема по-прежнему существует, обратитесь к специалистам по ремонту телевизоров или свяжитесь с производителем телевизора для получения поддержки.

Не забывайте, что важно безопасно обращаться с электроникой и следовать инструкциям производителя. Если у вас есть гарантия на телевизор, обращение к производителю или официальному сервисному центру может быть наилучшим вариантом для решения проблемы.

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