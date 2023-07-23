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Телевизор, холодильник и библиотека: в РФ сообщили, где держат Гиркина

Алина Дембицкая
23 июля 2023, 23:52 обновлено 23 июля, 23:52
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Стрелков находится в двухместной камере, у него есть телевизор и холодильник, он уже воспользовался библиотекой.
Гиркин
В России назвали местонахождение задержанного Гиркина / скриншот из видео

Бывший так называемый "министр обороны" российских террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин, которого арестовали по делу о призывах к экстремизму, находится в двухместной камере СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом сообщил ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников в комментарии журналистам, сообщает российский "Интерфакс".

"Вчера мы посетили СИЗО-2 ФСИН России, более известное как "Лефортово", и зашли в камеру Игоря Гиркина", - сказал Мельников.

По его словам, Стрелков находится в двухместной камере, у него есть телевизор и холодильник, он уже воспользовался библиотекой.

видео дня

Представитель ОНК добавил, что Стрелков отказался комментировать условия содержания в СИЗО, но "признаков морального или физического давления обнаружено не было".

Задержание и арест Стрелкова-Гиркина

Бывший так называемый "министр обороны" российских террористов "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин 21 июля был задержан в Москве. В его квартире силовики провели обыски. По словам жены Гиркина, ему инкриминируют терроризм.

Позже стало известно, что Гиркина задержали после доноса, который написал бывший депутат из Ярославля, вагнеровец Дмитрий Петровский.

По мнению пропагандистов России, есть несколько версий, за что задержали Гиркина. В частности, Гиркин много критиковал российские власти и говорил, что в России уже началась смута. Он призвал Путина провести новую мобилизацию.

Недавно стало известно, что Игорь Гиркин-Стрелков арестован на 2 месяца – до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета. Гиркину грозит до 5 лет тюрьмы. Его арестовали после того, как он резко высказался в адрес директора страны-агрессора России Владимира Путина.

Публицист и политолог Андрей Пионтковский назвал причину ареста Гиркина. По его словам, террорист Игорь Гиркин-Стрелков был арестован из-за того, что решил пойти против двух ключевых партий войны в России - Минобороны оккупантов и группировки Евгения Пригожина. Теперь Гиркин, вероятно, пожалел, что попал не в Гаагу, а в российскую тюрьму, где ему будет гораздо труднее.

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