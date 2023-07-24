Пошел против двух партий войны: Пионтковский назвал причину ареста Гиркина

Террорист Гиркин пожалел, что отказался от пожизненного срока в Гааге – в тюрьме страны-агрессора России ему будет намного хуже, считает Андрей Пионтковский.

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Гиркина арестовали из-за его критики в адрес группировки Пригожина и Минобороны РФ - Пионтковский / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Террорист Игорь Гиркин-Стрелков был арестован из-за того, что решил пойти против двух ключевых партий войны в России – Минобороны оккупантов и группировки Евгения Пригожина. Теперь Гиркин наверняка пожалел, что попал не в Гаагу, а в российскую тюрьму, где ему будет намного тяжелее. Об этом заявил публицист и политолог Андрей Пионтковский.

В эфире телеканала Freedom он поделился мнением, согласно которому Гиркина арестовали из-за критики в адрес сразу двух основных групп войны – Минобороны оккупантов России и группировки Пригожина.

Группы конкурируют между собой, а Гиркин попался, поскольку остался без прикрытия какой-либо из этих двух сил.

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"Гиркин очень пожалел о том, что отказался от прекрасной уютной камеры на пожизненном в Гааге. В российской тюрьме придется ему гораздо хуже", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Арест боевика Гиркина в России

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин 21 июля был задержан в Москве. Силовики провели обыски в его жилище. Супруга Гиркина-Стрелкова заявила, что ему инкриминируют экстремизм.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что будет "обострение" в Кремле из-за задержания Гиркина. Как сказал представитель украинской военной разведки Андрей Юсов, инцидент продемонстрировал усиление противостояния башен Кремля.

Вечером 21 июля Мещанский суд Москвы арестовал Игоря Гиркина. Террорист будет находиться в СИЗО 2 месяца – до 18 сентября. Ему инкриминируют статью 280 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Боевику грозит до 5 лет заключения под стражей.

Журналисты отметили, что Гиркина арестовали после того, как он допустил жесткую критику в адрес главы Кремля Владимира Путина.

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