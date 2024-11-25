Будет сиять на весь дом: как сделать модное украшение-сосульку на елку - лайфхак

Елочное украшение, сделанное и украшенное своими руками, точно станет особенным на праздничной елочке.

https://glavred.info/life/budet-siyat-na-ves-dom-kak-sdelat-modnoe-ukrashenie-sosulku-na-elku-layfhak-10617188.html Ссылка скопирована

Как сделать трендовое украшение-сосульку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Кратко:

Как сформировать основу для игрушки-сосульки правильно

Интересный подход, чтобы новогодняя игрушка засияла

До Рождества осталось меньше месяца, поэтому самое время подумать о елочных украшениях. Одним из модных вариантов этого года является декор в форме каплевидной сосульки.

Вы можете приобрести такое украшение в магазине, однако гораздо интереснее будет создать его собственноручно. Идеей поделилась пользовательница TikTok @solomiya_muse, пишет Главред.

видео дня

Как сделать сосульку своими руками

Это не только сэкономит деньги, но и станет увлекательным занятием.

Формирование основы: Возьмите кусок фольги, скрутите его горизонтально, согните посередине и начинайте формировать сосульку. Верхний конец оставьте шире, а нижний сделайте тоньше. Автор отмечает, что размер украшения зависит от величины фольги. Добавление объема: Обмотайте основу дополнительным слоем фольги, чтобы придать сосульке большей объемности. Имитация льда: Прикрепите серебристую нить с помощью клея. Затем нанесите горячий клей, создавая капли, которые имитируют лед. После высыхания вы сможете увидеть пропущенные места и при необходимости доработать. Отделка: Покройте всю сосульку клеем ПВА и посыпьте серебристыми блестками. Когда все высохнет, закрепите блестки лаком для волос.

Готовое украшение выглядит стильно и станет прекрасным дополнением вашей елки!

К слову, также ранее рассказывалось, как красиво сложить салфетки на праздничный стол. Важную роль в создании приятной атмосферы играет именно декор, и выбор салфеток занимает в этом не последнее место.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

Другие интересные новости о грядущих праздниках:

Почему на новогодние праздники ставят елку? Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред