Будет сиять на весь дом: как сделать модное украшение-сосульку на елку - лайфхак

Кратко:
- Как сформировать основу для игрушки-сосульки правильно
- Интересный подход, чтобы новогодняя игрушка засияла
До Рождества осталось меньше месяца, поэтому самое время подумать о елочных украшениях. Одним из модных вариантов этого года является декор в форме каплевидной сосульки.
Вы можете приобрести такое украшение в магазине, однако гораздо интереснее будет создать его собственноручно. Идеей поделилась пользовательница TikTok @solomiya_muse, пишет Главред.
@solomiya_muse Как вам вариант сосульки?) #diyproject#diy#хендмейд#идея#декор#новыйгод#новогоднийдекор#праздник#рождественскийдекор#зима#елка#декордлядома#christmas#рождество#crafts#украшения♬ оригинальный звук - Solo_miya
Как сделать сосульку своими руками
Это не только сэкономит деньги, но и станет увлекательным занятием.
- Формирование основы: Возьмите кусок фольги, скрутите его горизонтально, согните посередине и начинайте формировать сосульку. Верхний конец оставьте шире, а нижний сделайте тоньше. Автор отмечает, что размер украшения зависит от величины фольги.
- Добавление объема: Обмотайте основу дополнительным слоем фольги, чтобы придать сосульке большей объемности.
- Имитация льда: Прикрепите серебристую нить с помощью клея. Затем нанесите горячий клей, создавая капли, которые имитируют лед. После высыхания вы сможете увидеть пропущенные места и при необходимости доработать.
- Отделка: Покройте всю сосульку клеем ПВА и посыпьте серебристыми блестками. Когда все высохнет, закрепите блестки лаком для волос.
Готовое украшение выглядит стильно и станет прекрасным дополнением вашей елки!
К слову, также ранее рассказывалось, как красиво сложить салфетки на праздничный стол. Важную роль в создании приятной атмосферы играет именно декор, и выбор салфеток занимает в этом не последнее место.
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Почему на новогодние праздники ставят елку?
Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.
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