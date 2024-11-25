Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Будет сиять на весь дом: как сделать модное украшение-сосульку на елку - лайфхак

Даяна Швец
25 ноября 2024, 14:07обновлено 25 ноября, 15:16
139
Елочное украшение, сделанное и украшенное своими руками, точно станет особенным на праздничной елочке.
игрушки для елки
Как сделать трендовое украшение-сосульку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Кратко:

  • Как сформировать основу для игрушки-сосульки правильно
  • Интересный подход, чтобы новогодняя игрушка засияла

До Рождества осталось меньше месяца, поэтому самое время подумать о елочных украшениях. Одним из модных вариантов этого года является декор в форме каплевидной сосульки.

Вы можете приобрести такое украшение в магазине, однако гораздо интереснее будет создать его собственноручно. Идеей поделилась пользовательница TikTok @solomiya_muse, пишет Главред.

видео дня

Как сделать сосульку своими руками

Это не только сэкономит деньги, но и станет увлекательным занятием.

  1. Формирование основы: Возьмите кусок фольги, скрутите его горизонтально, согните посередине и начинайте формировать сосульку. Верхний конец оставьте шире, а нижний сделайте тоньше. Автор отмечает, что размер украшения зависит от величины фольги.
  2. Добавление объема: Обмотайте основу дополнительным слоем фольги, чтобы придать сосульке большей объемности.
  3. Имитация льда: Прикрепите серебристую нить с помощью клея. Затем нанесите горячий клей, создавая капли, которые имитируют лед. После высыхания вы сможете увидеть пропущенные места и при необходимости доработать.
  4. Отделка: Покройте всю сосульку клеем ПВА и посыпьте серебристыми блестками. Когда все высохнет, закрепите блестки лаком для волос.

Готовое украшение выглядит стильно и станет прекрасным дополнением вашей елки!

К слову, также ранее рассказывалось, как красиво сложить салфетки на праздничный стол. Важную роль в создании приятной атмосферы играет именно декор, и выбор салфеток занимает в этом не последнее место.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025
Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

Другие интересные новости о грядущих праздниках:

Почему на новогодние праздники ставят елку?

Новогодняя елка - настоящее или искусственное украшенное дерево ели, пихты или сосны, используемое как главный атрибут праздника Нового года. Впервые появилась по инициативе советского партийного пропагандиста Павла Постышева в 1935 году как замена рождественской елке. Кроме стран бывшего СССР, обычай украшать деревья к Новому году также существует в некоторых странах бывшей Югославии, Турции, Китае и Вьетнаме, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник Рождество Новогодние праздники новогодняя елка новогодний стол лайфхак интересные новости Новый год 2025
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина должна укрепить позиции: Зеленский озвучил задачи ВСУ на Курщине

Украина должна укрепить позиции: Зеленский озвучил задачи ВСУ на Курщине

15:14Украина
Ударит -9 градусов: где в Украине резко похолодает

Ударит -9 градусов: где в Украине резко похолодает

14:30Синоптик
Страны Европы возобновили секретные дискуссии о вводе войск в Украину - Le Monde

Страны Европы возобновили секретные дискуссии о вводе войск в Украину - Le Monde

14:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Весь следующий год будет счастливым: что нужно сделать 25 ноября - приметы

Весь следующий год будет счастливым: что нужно сделать 25 ноября - приметы

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

4 знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью разбогатеют

4 знака зодиака, которые с наибольшей вероятностью разбогатеют

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

Скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

Гороскоп на завтра 26 ноября: Скорпионам - большой успех, Львам - изнурительный день

Гороскоп на завтра 26 ноября: Скорпионам - большой успех, Львам - изнурительный день

Последние новости

15:27

Кое-что обойдется вдвое дороже: как изменились цены на продукты за неделю

15:26

Кремль готовит ответ на удары ракетами ATACMS: эксперт предупредил об опасности

15:19

Елка уже не в моде: какими растениями можно заменить традиционное новогоднее дерево

15:14

Украина должна укрепить позиции: Зеленский озвучил задачи ВСУ на Курщине

15:13

"Прощайте маму": предательница Наташа Королева высказалась после травли ее мамы

Путин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФПутин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФ
14:45

Любовный гороскоп на декабрь 2024: кому зима устроит встряску

14:30

Ударит -9 градусов: где в Украине резко похолодает

14:21

Страны Европы возобновили секретные дискуссии о вводе войск в Украину - Le Monde

14:17

Запуск межконтинентальных ракет из РФ не может проходить без ведома США - Лакийчук

Реклама
14:14

"У них своя паучья банка": эксперт сказал, как генералы РФ "подбрасывают дрова" в войнуВидео

14:13

РФ собрала 90-тысячную группировку: эксперт предупредил об угрозе для Запорожья

14:07

Будет сиять на весь дом: как сделать модное украшение-сосульку на елку - лайфхак

13:05

Вражеские ДРГ активизировались на Харьковщине: есть ли угроза большого наступления

12:55

Угроза срыва: проведут ли "Евровидение-2025" в Швейцарии

12:48

Трамп передумает: замороженные активы РФ могут стать козырем в завершении войны - Reuters

12:40

Значительная часть украинцев потеряет бронь: нардеп объяснил новые правила

12:33

Атаковали 3 области РФ: украинские военные масштабно ударили по важным объектам в РоссииВидео

12:20

"Меладзе дал шанс": Вера Брежнева сделала громкое признание - что произошло

12:10

Украина ударит ATACMS по "жирным" целям на территории РФ, но не по Крымскому мосту – СнегирёвВидео

12:02

РФ не прекращает террор дронами: оккупанты за ночь выпустили 145 БпЛА

Реклама
11:55

Гороскоп на декабрь 2024: Стрельцам - повышение, Рыб попросят о помощи

11:44

Проще простого: шикарный торт "Рафаэлло" без выпечки на новогодний столВидео

11:43

"Это последняя карта в кармане Путина": эксперт описал коварный план КремляВидео

11:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 ноября (обновляется)

11:28

Со вчера РФ запустила по Украине около 150 дронов, авиабомб и ракет – ЗеленскийФото

11:00

"Сдача Украины": Лакийчук сказал, как Путин будет давить на ТрампаВидео

10:54

Китайский гороскоп на завтра 26 ноября: Драконам - срывы и ссоры, Козлам - подозрения

10:51

РФ ударила баллистикой по жилым домам Одессы: есть разрушения и пострадавшиеФото

10:23

"Я оставил все и ушел": путинист Иосиф Пригожин рассказал о разводе - детали

10:22

Гороскоп на завтра 26 ноября: Скорпионам - большой успех, Львам - изнурительный день

10:20

Украину накроют потепление и мокрый снег: синоптик предупредил об изменениях в погоде

09:37

"Задумываюсь о выезде за границу": сын Потапа сделал ошеломляющее заявление

09:35

Украина может забыть об отключениях света: эксперт сказал, когда отменят графики

09:33

Ударят сильные морозы: синоптик назвала дату серьезного похолодания

09:30

У Запада хватает дальнобойных ракет: почему их не дают Украинемнение

09:25

Почему нельзя хранить ножи рядом с вилками и ложками

09:02

РФ ударила по центру Харькова: есть "прилет", вспыхнул пожар, пострадали людиФото

08:49

"Участница общины": предательница Оксана Марченко показала, как сейчас выглядит

08:42

Карта Deep State онлайн за 25 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

В российской Калуге "взрывная" ночь: БпЛА атаковали нефтебазу и завод "Тайфун"Видео

Реклама
07:59

"Светлое будущее": Максим Галкин наделал много шума своим новым фото

07:53

Военные РФ оккупировали два населенных пункта и переплыли Оскол - DeepState

06:48

РФ атаковала Киев дронами: в двух районах зафиксировали падение обломков

06:11

"Путин" подписал смертный приговор РФмнение

05:00

Какой сегодня праздник 25 ноября 2024 года: что может навлечь болезни в этот день

04:00

Головоломка для настоящих гениев: нужно за 13 секунд найти 6 спрятанных букв

03:31

Россия и КНДР начали "открытую Третью мировую": США боятся действовать - Загородний

02:31

ВСУ усиливают группировку войск: генерал оценил угрозу штурма Купянска

01:30

Мобилизация женщин в Украине: эксперт указал на важный нюанс

24 ноября, воскресенье
23:40

Грелки с горячей водой могут быть опасными: как проверить их

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять