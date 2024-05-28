Не Почаевская и не Киево-Печерская: какая лавра самая старая в Украине - Аким Галимов

Киево-Печерская лавра не является старейшей лаврой на территории Украины. Самая старая лавра Украины находится на Волыни, указывает документалист Аким Галимов.

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Где находится старейшая лавра в Украине и какая она - Аким Галимов / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Киев стал столицей средневековой Руси-Украины по ряду экономических причин. Благоприятной почвой для становления украинской столицы было удачное расположение на пути "Из варяг в греки", проходившем от Балтийского моря до Константинополя. Однако после 1204 года, когда крестоносцы захватили Константинополь, экономический и политический центр Руси-Украины переходит к Галицко-Волынскому княжеству. Кроме мощной экономики и социальной структуры, западные украинские земли имели еще один фактор, который вызвал перенос политического центра на запад - религиозный. Об этом рассказал документалист Аким Галимов в видео "Реальная история Галицко-Волынского княжества" на YouTube.

Что известно о становлении Галицко-Волынского княжества

Аким Галимов отмечает, что земли Волыни и Галичины имели весомый социально-экономический потенциал.

"Российские пропагандисты утверждают, что на фоне этого (захват Константинополя крестоносцами и обострение политической ситуации - ред.) политический центр Руси переместился в Залесье (Владимиро-Суздальского княжества - ред.) в город Владимир на Клязьме, но это откровенная неправда. Политический центр действительно переместился во Владимир, но не в Залесье, а на Волыни, где была расположена столица Владимирского или Волынского княжества", - указывает он.

Князь Роман Великий в 1199 году объединяет Волынское княжество с Галицким и образует Галицко-Волынское княжество.

"Роман Мстиславович не просто объединил Волынь и Галичину, он стремился объединить все Русские, то есть этнические Украинские земли в одно государство. Уже в 1201 году под его властью были все этнические украинские земли на правобережье, включая Киев", - добавляет Аким Галимов.

Какая самая старая лавра на территории Украины

В документальном видео отмечается, что на землях Волыни был один из главных духовных центров средневековой Украины, который вызвал перенос политического центра именно туда.

"На этих землях был один из главных духовных центров Средневековой Украины", - отмечает документалист Аким Галимов, отмечая, что Ж**ычинский монастырь является якобы это старейшей лаврой в Украине.

Кто такой Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Отец Константин, настоятель Жидичинского Свято-Николаевского монастыря в селе Жидичин Киверцовского района Волынской области отмечает, что эта лавра является старейшей лаврой в Украине.

"Мы провесники, потому что подвижники шли, Антоний шел с Афона, и он потихоньку добирался, и в Чернигове был, и потом был в Киеве. А здесь нас пролегал совсем другой миссионерский путь, моравский. В 975 году уже упоминается анект, который здесь жил. Сейчас там идет дискуссия, был ли это епископ, или это был просто монах", - отмечает священник.

Он делает вывод, что Ж**ычинский монастырь фактически основан еще в конце 10-го века.

Смотрите видео об истории Галицко-Волынского княжества:

Как христианство появилось на Волыни и Галичине

Аким Галимов добавляет, что на Волынь христианство попало еще до крещения Владимиром Киева и Киевской Руси.

"Дело в том, что в середине IX века к западу от украинских земель образовалось огромное славянское государство Моравия. Именно в этой стране проповедовали известные Кирилл и Мефодий, которые разработали старославянский язык для того, чтобы популяризировать христианство среди славян. Моравская епархия Кирилла и Мефодия действовала на огромной территории, в том числе и на Волыни", - говорится в видео.

Настоятель Жидичинского Свято-Николаевского монастыря отмечает, что неподалеку от лавры есть старое русло реки Стырь. По его словам, в процессе исследований было выяснено, что граница древней Моравской епархии пролегала именно по руслу реки Стырь.

Кроме того, в 1227 году в Ж**ычинский монастырь приезжал также и сын Романа Великого - Даниил, которого украинцы больше знают под именем Даниила Галицкого.

"Если мы хоть немного верим реальным документам, тем самым летописям, а речь идет об Ипатьевской летописи, то она говорит, что не якобы, а в буквальном смысле король Даниил приезжал сюда для того, чтобы поклониться чудотворному образу, который здесь хранился в этом монастыре", - резюмирует отец Константин.

Что известно об отце Константине Отец Константин Марченко - Настоятель Жидичинского Свято-Николаевского монастыря, что в селе Жидичин Киверцовского района Волынской области. Деканом монастырей Волынской епархии Православной церкви Украины.

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