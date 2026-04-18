Секретный ингредиент: что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего урожая

Внесение удобрения при посадке обеспечит растение полноценным и питанием.

https://glavred.info/sad-ogorod/sekretnyy-ingredient-chto-polozhit-v-lunku-pri-posadke-ogurcov-dlya-horoshego-urozhaya-10757627.html Ссылка скопирована

Как получить ранний урожай огурцов: мастер-класс по правильной посадке

Вы узнаете:

Что положить в лунку при посадке огурцов

Какой вид навоза может полностью сжечь корни и погубить рассаду

Для каких культур подходит эта подкормка

Чтобы огурцы порадовали обильным и вкусным урожаем, важно позаботиться о них еще на этапе посадки. Многие дачники недооценивают значение того, что именно нужно добавить в лунку, а ведь правильная "начинка" может ускорить рост, укрепить корни и защитить растения от болезней.

На Youtube-канале Useful TV рассказали, что положить в ямку при посадке огурцов в грунт.

видео дня

"Это обязательно нужно сделать, если вы хотите получить большой и ранний урожай. Именно это удобрение обеспечит растение полноценным и доступным питанием. Рассада быстро приживется на новом месте и так же быстро начнет наращивать зеленую массу. Благодаря этому вы получите ранний и обильный урожай", - утверждает садовод.

Первое, что нужно сделать — подготовить грядку. Ее необходимо перекопать — это поможет корням быстрее расти в земле. Лунка должна быть на пять сантиметров глубже и шире, чем горшочек, в котором росла рассада.

"Я добавляю одну столовую ложку гранулированного навоза на дно лунки. Его можно купить в садовых магазинах или заказать через интернет. Но если у вас дома есть куры, то их помет тоже подойдет, только нужно использовать старый, перепревший помет, которому не менее пяти лет. Свежий куриный помет использовать нельзя — в нем много аммиака, он сожжет корневую систему, и растение погибнет", - объяснил специалист.

По его словам, также можно использовать кроличий помет в тех же пропорциях, что и куриный, но также только в перепревшем виде (не менее 5 лет).

Что любят и чего не любят огурцы

Садовод советует насыпать одну столовую ложку навоза в лунку и перемешать с почвой. Затем лунки заполняют водой.

"Я использую воду только комнатной температуры, не холодную. Нужно дать воде немного впитаться", - рассказал специалист.

Рассаду с комом земли помещают прямо в оставшуюся воду. Таким образом растение получит хороший заряд влаги и питательных веществ.

Затем лунку засыпают почвой сверху, но больше воду сверху лить не нужно. Так верхний слой почвы остается рыхлым и воздушным, и растению будет комфортно расти.

"Обязательно сделайте так при посадке огурцов. Этот способ также подходит для перца, баклажанов, кабачков, дынь и арбузов. А вот для помидоров это делать не обязательно — они начнут усиленно наращивать листья и стебли в ущерб урожаю", - посоветовали на канале.

Смотрите видео - Что добавлять в почву при посадке огурцов:

О ресурсе: Youtube-канал Useful TV Этот канал на YouTube посвящён теме садоводства и огородничества. Автор публикует ролики о выращивании овощей, ягод и фруктов — огурцов, томатов, картофеля, клубники, винограда и других культур. Популярность канала довольно велика. На него подписаны около 238 тысяч человек. Садовод делает упор на простые и доступные методы (часто — из подручных средств). Контент рассчитан на широкую аудиторию — от новичков до опытных дачников. Существует украинская версия канала - KopucneTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред