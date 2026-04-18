Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Секретный ингредиент: что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего урожая

Анна Ярославская
18 апреля 2026, 08:59
Внесение удобрения при посадке обеспечит растение полноценным и питанием.
Огурцы
Как получить ранний урожай огурцов: мастер-класс по правильной посадке / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Что положить в лунку при посадке огурцов
  • Какой вид навоза может полностью сжечь корни и погубить рассаду
  • Для каких культур подходит эта подкормка

Чтобы огурцы порадовали обильным и вкусным урожаем, важно позаботиться о них еще на этапе посадки. Многие дачники недооценивают значение того, что именно нужно добавить в лунку, а ведь правильная "начинка" может ускорить рост, укрепить корни и защитить растения от болезней.

На Youtube-канале Useful TV рассказали, что положить в ямку при посадке огурцов в грунт.

видео дня

"Это обязательно нужно сделать, если вы хотите получить большой и ранний урожай. Именно это удобрение обеспечит растение полноценным и доступным питанием. Рассада быстро приживется на новом месте и так же быстро начнет наращивать зеленую массу. Благодаря этому вы получите ранний и обильный урожай", - утверждает садовод.

Первое, что нужно сделать — подготовить грядку. Ее необходимо перекопать — это поможет корням быстрее расти в земле. Лунка должна быть на пять сантиметров глубже и шире, чем горшочек, в котором росла рассада.

"Я добавляю одну столовую ложку гранулированного навоза на дно лунки. Его можно купить в садовых магазинах или заказать через интернет. Но если у вас дома есть куры, то их помет тоже подойдет, только нужно использовать старый, перепревший помет, которому не менее пяти лет. Свежий куриный помет использовать нельзя — в нем много аммиака, он сожжет корневую систему, и растение погибнет", - объяснил специалист.

По его словам, также можно использовать кроличий помет в тех же пропорциях, что и куриный, но также только в перепревшем виде (не менее 5 лет).

Что любят и чего не любят огурцы
Что любят и чего не любят огурцы / Инфографика: Главред

Что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего урожая

Садовод советует насыпать одну столовую ложку навоза в лунку и перемешать с почвой. Затем лунки заполняют водой.

"Я использую воду только комнатной температуры, не холодную. Нужно дать воде немного впитаться", - рассказал специалист.

Рассаду с комом земли помещают прямо в оставшуюся воду. Таким образом растение получит хороший заряд влаги и питательных веществ.

Затем лунку засыпают почвой сверху, но больше воду сверху лить не нужно. Так верхний слой почвы остается рыхлым и воздушным, и растению будет комфортно расти.

"Обязательно сделайте так при посадке огурцов. Этот способ также подходит для перца, баклажанов, кабачков, дынь и арбузов. А вот для помидоров это делать не обязательно — они начнут усиленно наращивать листья и стебли в ущерб урожаю", - посоветовали на канале.

Смотрите видео - Что добавлять в почву при посадке огурцов:

О ресурсе: Youtube-канал Useful TV

Этот канал на YouTube посвящён теме садоводства и огородничества. Автор публикует ролики о выращивании овощей, ягод и фруктов — огурцов, томатов, картофеля, клубники, винограда и других культур.

Популярность канала довольно велика. На него подписаны около 238 тысяч человек.

Садовод делает упор на простые и доступные методы (часто — из подручных средств). Контент рассчитан на широкую аудиторию — от новичков до опытных дачников.

Существует украинская версия канала - KopucneTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород огурцы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
11:44Мир
09:53Украина
09:02Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять