Путин внезапно умер: тезка российского диктатора скончался в зоопарке США

Тигр Путин умер в штате Миннесота / Фото twitter.com/mnzoo/status

В зоопарке штата Миннесота в США умер Путин - так звали 12-летнего амурского тигра. Он скончался от сердечной недостаточности.

Об этом 24 марта сообщили на странице зоопарка в Twitter.

Животное умерло во время обычной медицинской процедуры, несмотря на усилия ветеринаров, которые пытались его спасти.

Процедура представляла собой профилактическую проверку здоровья, которая включала взятие образцов для помощи в разведении.

В зоопарке говорят, что разведение и сбор образцов имеют решающее значение для видов, находящихся под угрозой исчезновения, таких как амурский тигр.

Тигр родился в Чехии и получил имя Путин. Он прожил в зоопарке Дании шесть лет, а в 2015 году переехал в Миннесоту.

Тем временем в зоопарке Киева - пополнение. Там родился детеныш лемура. Животное назвали в честь турецких беспилотников, которые помогают сдерживать наступление российских оккупантов. Малыш получил имя Байрактар.

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