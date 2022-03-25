Путин внезапно умер: тезка российского диктатора скончался в зоопарке США

Амурский тигр Путин умер от сердечной недостаточности. Животное погибло во время обычной медицинской процедуры, несмотря на усилия ветеринаров.
В зоопарке штата Миннесота в США умер Путин - так звали 12-летнего амурского тигра. Он скончался от сердечной недостаточности.
Об этом 24 марта сообщили на странице зоопарка в Twitter.
Животное умерло во время обычной медицинской процедуры, несмотря на усилия ветеринаров, которые пытались его спасти.
Процедура представляла собой профилактическую проверку здоровья, которая включала взятие образцов для помощи в разведении.
В зоопарке говорят, что разведение и сбор образцов имеют решающее значение для видов, находящихся под угрозой исчезновения, таких как амурский тигр.
Тигр родился в Чехии и получил имя Путин. Он прожил в зоопарке Дании шесть лет, а в 2015 году переехал в Миннесоту.
Тем временем в зоопарке Киева - пополнение. Там родился детеныш лемура. Животное назвали в честь турецких беспилотников, которые помогают сдерживать наступление российских оккупантов. Малыш получил имя Байрактар.
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