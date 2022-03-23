В зоопарке Киева родился лемур Байрактар

Лемур Байрактар / facebook.com/zoo.kyiv.ua

В зоопарке Киева пополнение. Там родился детеныш лемура. Животное назвали в честь турецких беспилотников, которые помогают сдерживать наступление российских оккупантов, - Байрактар.

Как сообщили на странице заведения в Facebook, лемур появился на свет в начале марта. Он был очень слабым и не мог держаться за маму. Поэтому находится под постоянной круглосуточной опекой зоологов и ветеринаров.

"Он растет, набирает вес и любит отдыхать со своей любимой мягкой игрушкой. Мы живем, мы крепнем и мы победим! Слава Украине!" - рассказали в зоопарке.

Лемур Байрактар / facebook.com/zoo.kyiv.ua

Ранее Главред рассказал, чем покормить животное, если дома нет корма. Стоит помнить, что питомцам нельзя давать слишком горячую или холодную пищу, а также консервы. Это может привести к сбоям в работе ЖКТ.

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