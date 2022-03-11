Чем кормить питомца, если нет корма: советы по питанию для кошек и собак

Чем покормить животное, если нет сухого корма / depositphotos.com

Война в Украине изменила жизнь миллионов украинцев. Многие продукты питания стали дефицитом, особенно в городах, которые находятся в оккупации. Это касается и сухих кормов для домашних питомцев, не все зоомагазины работают, и ассортимент в них может не радовать.

Что можно дать собаке вместо корма, и какие продукты можно давать кошке при натуральном кормлении, разобрался Главред.

Чем покормить собаку, если нет корма

Если возможности накормить собаку сухим или влажным кормом нет, нужно пробовать натуральное питание. Однако прежде чем переходит на него, нужно убедиться, что корма действительно нет. Загляните в маленькие магазинчики у дома, если они работают, там может оказаться несколько пачек.

Собаке в отсутствии других вариантов питания можно давать:

каши;

вареные яйца;

мясо нежирных сортов – курица, говядина, индейка;

яблоки;

отварные или свежие овощи;

белый рис;

мягкие сыры.

Кинологи подчеркивают, что в рационе собаки ежедневно должно быть мясо. Говядину стоит порезать кубиками, а куриное мясо давать без костей. Можно вводить в рацион и сырую печень, перемешивая ее с кашей.

Что делать если у кошки кончился корм

Кошек противопоказано кормить натуральными продуктами, однако если в магазинах не найти сухого и влажного корма, нужно переводить питомца на естественное питание. Какие продукты можно давать кошке при натуральном кормлении:

отварной или паровой рыбой;

нежирное мясо – курица, индейка;

вареные яйца;

рис;

отварные или свежие овощи, особенно кабачок и морковь.

Ветеринары рекомендуют смешивать натуральную пищу с сухим кормом, чтобы питомец привык к новой еде.

Что категорически нельзя давать животным:

картофель;

морскую рыбу;

молоко и молочные продукты;

копчености;

сладости;

полуфабрикаты;

соления.

Также животным нельзя давать слишком горячую или холодную пищу. Употребление домашними любимцами консерв, острой или жирной пищи может привести к расстройствам в работе ЖКТ вплоть до летального исхода.

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