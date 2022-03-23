Хоронят жен, прячутся в бэйби-боксах и притворяются беременными: как мужчины убегают от войны

Мужчина спрятался в бэйби-боксе / ГПСУ

Война в Украине из-за полномасштабного российского вторжения стала причиной введения военного положения и всеобщей мобилизации. В связи с этим власти страны запретили выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако не всех представителей сильного пола останавливает это ограничение. Кроме того, что они не хотят идти на фронт и защищать своих родных от оккупантов, они еще и пытаются нарушить закон, пересекая границу в запрещенный период.

Украинские мужчины и их жены оказались довольно креативными в этом вопросе, но все-таки не смогли превзойти Госпогранслужбу, которая определила все их "тайники", пишет УНИАН.

Некоторые потенциальные "защитники" переодеваются в женщин и выдают себя за мать с ребенком. В частности, в пункте пропуска "Порубное" Черновицкой области пограничники разоблачили киевлянина в женской одежде. Более того, он притворялся матерью с ребенком. А во время паспортного контроля предоставил паспорт своей жены.

Другие просто прячутся в автомобилях, к примеру, залезают в багажник. Так, в пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией пограничники нашли мужчину в багажнике "Лексуса". Попытку незаконного пересечения границы он аргументировал тем, что опасался за одинокую жену в дорогом автомобиле. Еще один украинец залез в бэйби-бокс. Его обнаружили в пункте пропуска "Росошаны" на границе с Молдовой. Мужчина залез в пакет для детей на заднем сидении, а жена прикрыла его детской одеждой и игрушками. Пограничники нашли его при осмотре машины. Теперь женщине грозит 5 лет тюрьмы за незаконную перевозку, а мужчине - мобилизация.

Читайте такжеАстролог сделала детальный прогноз для Винницы: что ждет город в 2022 годуА вот одессит превзошел всех. Он "похоронил" живую жену, чтобы незаконно попасть в Румынию с детьми. При этом пограничники вычислили, что после указанной в свидетельстве о смерти даты "покойница" уже 8 раз пересекала границу. За подделку документов мужчину также ждет уголовный срок.

Еще одна интересная история произошла. В пункте пропуска "Могилев-Подольский" задержали 53-летнего мужчину, который пытался выехать в Молдову в связи с "глубокой беременностью". Так было написано в его военном билете. Комиссия центра комплектования Луганской области признала его непригодным к военной службе из-за беременности.

Напомним, американский профессор Элиот А. Коэн заявил, что Украина выигрывает в войне с Россией и этой победе есть много доказательств. В частности, отсутствие у РФ прогресса на линии фронта, что является лишь половиной картины.

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