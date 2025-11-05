Плита больше не нужна: как приготовить идеальную яичницу без сковородки

Главный секрет — понять, как яйцо реагирует на тепло. В микроволновой печи белок и желток схватываются молниеносно.

Как готовить яичницу без сковородки / Коллаж Главред, фото Pixabay/stevepb, Pixabay/jhenning

Хрустящую глазунью можно приготовить прямо в микроволновке

Главный секрет — понять, как яйцо реагирует на тепло

Есть способ сделать идеальную яичницу-глазунью без сковороды и плиты — быстро, чисто и всего за минуту.

Результат удивит: на вид и вкус это та же хрустящая глазунья, только готовится она прямо в микроволновке, пишет Express.

Главный секрет — понять, как яйцо реагирует на тепло. В микроволновой печи белок и желток схватываются молниеносно, но важно не пересушить их, чтобы не получить резиновую массу. Немного масла и точный тайминг решают всё.

Для этого кулинарного трюка понадобится:

одно яйцо;

столовая ложка растительного масла (подойдёт оливковое, подсолнечное или даже сливочное — для насыщенного вкуса);

миска или кружка, пригодная для микроволновки;

бумажное полотенце.

Как готовить:

Сначала смажьте дно посуды маслом, чтобы яйцо не прилипло;

Разбейте яйцо и слегка проколите желток вилкой (это обязательный шаг, иначе он может взорваться при нагреве);

Посолите, поперчите и прикройте миску бумажным полотенцем: оно не даст яйцу "стрелять" и поможет сохранить мягкость.

Поставьте в микроволновку на полную мощность на 45–60 секунд (в зависимости от мощности прибора);

После сигнала подождите ещё минуту — яйцо дойдет до идеальной консистенции само, пока отдыхает.

Яичница готова. Мягкий белок, нежный желток и никакой возни с посудой — вкусная глазунья готова буквально за минуту.

Секрет приготовления яичницы: советы экспертов

Всего два необычных ингредиента способны придать обычной яичнице-болтунье совершенно новый вкус. Попробуйте вариант по-испански — с чоризо и сыром манчего. Это простое в приготовлении блюдо удивит насыщенным ароматом и легко готовится даже на домашней кухне.

