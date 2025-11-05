Плита больше не нужна: как приготовить идеальную яичницу без сковородки

Вы узнаете:
- Хрустящую глазунью можно приготовить прямо в микроволновке
- Главный секрет — понять, как яйцо реагирует на тепло
Есть способ сделать идеальную яичницу-глазунью без сковороды и плиты — быстро, чисто и всего за минуту.
Результат удивит: на вид и вкус это та же хрустящая глазунья, только готовится она прямо в микроволновке, пишет Express.
Главный секрет — понять, как яйцо реагирует на тепло. В микроволновой печи белок и желток схватываются молниеносно, но важно не пересушить их, чтобы не получить резиновую массу. Немного масла и точный тайминг решают всё.
Для этого кулинарного трюка понадобится:
- одно яйцо;
- столовая ложка растительного масла (подойдёт оливковое, подсолнечное или даже сливочное — для насыщенного вкуса);
- миска или кружка, пригодная для микроволновки;
- бумажное полотенце.
Как готовить:
- Сначала смажьте дно посуды маслом, чтобы яйцо не прилипло;
- Разбейте яйцо и слегка проколите желток вилкой (это обязательный шаг, иначе он может взорваться при нагреве);
- Посолите, поперчите и прикройте миску бумажным полотенцем: оно не даст яйцу "стрелять" и поможет сохранить мягкость.
- Поставьте в микроволновку на полную мощность на 45–60 секунд (в зависимости от мощности прибора);
- После сигнала подождите ещё минуту — яйцо дойдет до идеальной консистенции само, пока отдыхает.
Яичница готова. Мягкий белок, нежный желток и никакой возни с посудой — вкусная глазунья готова буквально за минуту.
Секрет приготовления яичницы: советы экспертов
Всего два необычных ингредиента способны придать обычной яичнице-болтунье совершенно новый вкус. Попробуйте вариант по-испански — с чоризо и сыром манчего. Это простое в приготовлении блюдо удивит насыщенным ароматом и легко готовится даже на домашней кухне.
Смотрите видео - секрет идеального омлета:
В этом видео зритель узнает, как приготовить идеальный пышный омлет, способный вернуть воспоминания о беззаботных детсадовских утраx. Нежный и ароматный омлет с молоком — настоящий вкус детства.
Автор поделится секретами приготовления такого же мягкого и воздушного блюда, как в детском саду. Рецепт прост, не требует много времени и обязательно подарит удовольствие от каждого кусочка.
Ранее сообщалось о том, что один секрет делает яичницу идеальной. Ключевой момент при жарке — это правильная температура. Плиту нужно хорошо прогреть до среднего уровня.
Напомним, ранее Главред писал о том, что яйца будут свежими круглый год: куда их стоит положить. В одном необычном месте яйца могут храниться целый год, и при этом будут оставаться свежими.
Больше новостей:
- В Украине упали цены на яйца: сколько стоит десяток
- Ошибку совершают почти все: как правильно жарить яйца на сковородке
- В Украине резко изменились цены на яйца: сколько теперь придется заплатить
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред