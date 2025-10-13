Секрет идеальной яичницы: два простых ингредиента творят настоящие чудеса

Попробуйте приготовить яичницу в испанском стиле — с чоризо и сыром манчего.

Два неожиданных ингредиента способны полностью преобразить вкус привычной яичницы-болтуньи.

Попробуйте приготовить яичницу в испанском стиле — с чоризо и сыром манчего, пишет Express.

Это простое, но невероятно ароматное блюдо можно с лёгкостью повторить дома.

Вам понадобится:

3 крупных яйца

1–2 ломтика хлеба

45 г колбасы чоризо

30 г сыра манчего

½ ч. л. паприки

Немного зелёного лука для украшения

Как готовить:

Нарежьте чоризо кубиками и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки, чтобы вытопился жир.

Несколько обжаренных кусочков отложите для подачи.

Добавьте в сковороду паприку.

Взбейте яйца, приправьте солью и перцем, и вылейте в сковороду.

Перед полной готовности добавьте нарезанный манчего — он придаст яичнице нежную тягучесть и насыщенный вкус.

Поджарьте хлеб. Выложите на него яичницу, сверху — оставшиеся кусочки чоризо и рубленый шнитт-лук.

Как правильно жарить яйца: советы экспертов

Секрет приготовления идеального жареного яйца — в том, чтобы обжарить его на минимальном количестве масла до желаемой консистенции желтка.

Главная деталь — правильно выбранная температура. Сковороду следует разогреть до среднего жара: тогда яйцо прожарится буквально за минуту.

Для многих долгое время приготовление яичницы было самым простым. Об этом рассказала автор YouTube-канала Тетяна з Полтави.

"А теперь вот каждый раз, когда ее готовлю, хочу сделать идеально круглую, с жидким желтком и про жареную с одной стороны. Выходит так очень редко", - поделилась она рецептом.

