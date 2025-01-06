Сможет каждый в домашних условиях: как сделать фитиль для свечи из бинта

Многие не знают, что делать, если нет фитиля для свечи и выбрасывают изделие на помойку, хотя исправить ситуацию довольно легко.

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Какой фитиль горит дольше всего / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как можно самостоятельно сделать фитиль для свечи

Какой фитиль будет лучше всего гореть

Свечи стали по-новому актуальными, особенно для жителей Украины с началом отключений электроэнергии, ведь они не только являются источником света, но и добавляют уюта в доме.

Часто бывает так, что воск в свече еще остался, но поджечь ее невозможно из-за того, что фитиль закончился. Главред узнал, как это исправить и заменить фитиль для того, чтобы продолжать наслаждаться свечой.

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Пользователи Quora поделились советами, из чего лучше сделать фитиль для свечи в домашних условиях. В частности одним из простых и доступных материалов является обычный медицинский бинт.

Для изготовления фитиля нужно отрезать полоску бинта длиной, немного превышающей высоту будущей свечи, скрутить его в плотную трубочку или сплести в косичку для большей прочности. После этого надо пропитать будущий фитиль растопленным воском или парафином, чтобы он лучше горел и был устойчивым.

Еще одним хорошим вариантом для замены фитиля в свече является нить. Но важно понимать, какая нить подходит для фитиля свечи. Идеальным выбором является хлопковая нить средней толщины. Она хорошо впитывает воск, равномерно горит и не образует чрезмерного дыма.

Перед использованием нити, ее обязательно нужно пропитать растопленным воском или парафином. Это обеспечит равномерное горение и предотвратит быстрое выгорание.

Если говорить о том, какой фитиль горит дольше всего - это тот, который изготовлен из натуральных материалов, например, хлопка или льна. Поэтому среди двух вышеуказанных фитилей для более длительного горения лучше выбирать нить.

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