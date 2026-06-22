Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Виталий Кирсанов
22 июня 2026, 04:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Головоломки - это не только способ скоротать время, но и эффективная тренировка для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки на поиск отличий - отличный способ не только интересно провести время, но и потренировать мозг. Такие задания помогают развивать наблюдательность, концентрацию и способность быстро замечать детали, пишет Jagranjosh.

Сегодня предлагаем проверить свою внимательность с помощью несложного, но коварного визуального теста.

Перед вами два изображения уборщика, которые на первый взгляд выглядят абсолютно одинаковыми. Однако между ними спрятаны три отличия, обнаружить которые удается далеко не каждому с первой попытки.

видео дня

На выполнение задания отводится всего 37 секунд. За это время необходимо внимательно изучить обе картинки и найти все несовпадения. Отличия могут скрываться в самых неожиданных местах: это может быть измененный цвет, отсутствующий элемент или небольшая деталь, которая сразу не бросается в глаза.

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Такие упражнения не только развлекают, но и помогают улучшить скорость восприятия информации, тренируют память и развивают способность концентрироваться на мелочах.

Удалось найти все три отличия за отведенное время?

Если же некоторые различия остались незамеченными, не расстраивайтесь. Сравните изображения еще раз или воспользуйтесь подсказкой с правильным ответом и попробуйте свои силы в следующих заданиях.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны летят на Москву: россияне фиксируют массовый залет БПЛА, гремят взрывы

Дроны летят на Москву: россияне фиксируют массовый залет БПЛА, гремят взрывы

06:55Война
Украина готова производить ракеты к Patriot: Зеленский назвал финальный шаг

Украина готова производить ракеты к Patriot: Зеленский назвал финальный шаг

00:12Война
"Мы уберём ретрансляторы сами": Зеленский поставил Лукашенко жесткий дедлайн

"Мы уберём ретрансляторы сами": Зеленский поставил Лукашенко жесткий дедлайн

22:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый гороскоп с 22 по 28 июня: Овнам — обновление, Тельцам — стабильность

Финансовый гороскоп с 22 по 28 июня: Овнам — обновление, Тельцам — стабильность

Китайский гороскоп на завтра, 22 июня: Быкам - сюрприз, Козлам - пауза

Китайский гороскоп на завтра, 22 июня: Быкам - сюрприз, Козлам - пауза

Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

Гороскоп на завтра, 22 июня: Девам — раздражение, Козерогам — подарок

Гороскоп на завтра, 22 июня: Девам — раздражение, Козерогам — подарок

Гороскоп Таро на неделю: Близнецам — равновесие, Скорпионам — перемены

Гороскоп Таро на неделю: Близнецам — равновесие, Скорпионам — перемены

Последние новости

07:03

Это может плохо кончиться: Богданов рассказал, чем рискует Польша

06:55

Дроны летят на Москву: россияне фиксируют массовый залет БПЛА, гремят взрывы

05:55

"Документировала все": Меган Маркл решилась раскрыть правду о королевской семье

04:25

Иней в морозилке исчезнет - эксперты назвали ошибки, создающие "шубу"Видео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
03:26

Три знака зодиака ждет ошеломляющий успех — кто сорвёт куш 22 июня

03:03

Не "чекушка" и не "пузырь": как правильно называть эти бутылки на украинском языке

02:20

Сценарий конца света: ученые предупредили о массовом нашествии "библейской чумы"

00:12

Украина готова производить ракеты к Patriot: Зеленский назвал финальный шаг

Реклама
21 июня, воскресенье
23:12

Целый день без света: где на Днепропетровщине отключат электроэнергию 22 июня

22:26

"Мы уберём ретрансляторы сами": Зеленский поставил Лукашенко жесткий дедлайн

21:43

"С каждым днем ​​наращивания": Зеленский анонсировал расширение ударов по РФ

21:40

Реформа армии не должна сводиться только к деньгам: Андрусив - о важном нюансемнение

21:27

Мощные удары по Москве: раскрыты детали о новой украинской ракете Барс

21:19

Грязь и запахи быстро исчезнут: домашний метод очищения ковра без химииВидео

20:42

"Будут вспоминать с ужасом": в МО анонсировали новые акции против РФ в Крыму

19:59

Почему Путин не комментирует атаку на Москву: эксперт указал на важный "сигнал"

19:39

В Киеве сошлись сторонники и противники ЛГБТ: чем закончился скандальный марш

18:17

Плесень в ванной исчезает моментально: простой метод работает безотказноВидео

18:14

Как навсегда избавиться от тли: поможет только одно растениеВидео

Реклама
17:44

Деньги любят порядок — как хранение обычных круп привлекает достаток

17:24

Под угрозой крупный город: генерал назвал самое опасное направление фронта

17:19

Подкормка помидоров в июне и июле: садовник поделился рецептом против гнилиВидео

17:04

"В семье пополнение": после тяжелой потери Зиброва растрогали до слез сюрпризомВидео

16:50

Подарков не будет — какие мужские имена больше всего подвержены экономии

16:27

Европу накрывает жара до +40: дойдет ли она до Украины

16:22

Громкий скандал с Польшей: Сибига намекнул на ответные шаги Украины

16:18

Как выглядеть дорого летом 2026: секреты роскошных образов из базовых вещейВидео

16:15

РФ не хватает сил для наступления: эксперт раскрыл новый замысел врага на фронте

15:44

В Кремле заговорили о "победе" и раскрыли свои истинные намерения

15:20

Невероятно простой способ: как сохранить розы цветущими в самую сильную жаруВидео

15:19

"Внезапно ушел из жизни": умер известный блогер, которого мобилизовали в ВСУ

15:04

Ивана Купала, Купало или Купайло: как правильно называть этот праздник

14:47

Три знака зодиака вскоре озолотятся: кому звезды сулят рост доходов

14:42

После 21 июня жизнь наконец-то наладится у трех знаков зодиака

14:36

Как сказать по-украински "ломовая лошадь" — правильный ответ знают не всеВидео

14:08

Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

14:08

"Все диктатуры рушатся внезапно": Крым станет концом путинского режима – Мадяр

14:07

"Глаза излучают любовь": беременная невеста Витвицкая показала кадры со свадьбыВидео

13:55

"Банк просто молчит": клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку платежей

Реклама
13:44

Жара с опасными явлениями накроет Украину: когда ударит +33, а когда пройдут грозы

13:14

Род Стюарт едва не потерял сознание на сцене: его спас кислородный баллонВидео

13:11

Больше никаких желтых пятен: как вернуть любимой одежде прежний вид

13:10

"Благодарен их прекрасной маме": Вакарчук показал детей и обратился к любимой

12:48

Бензин в Крыму - все: чего добивается Украина и куда будем бить дальшеВидео

12:25

Любовный гороскоп на 22–28 июня: Близнецам — разговоры, Козерогам — уют

12:12

Почему помидоры трескаются и гниют прямо на ветках — главная ошибкаВидео

11:53

Китайский гороскоп на завтра, 22 июня: Быкам - сюрприз, Козлам - пауза

11:46

Украина лишает РФ главного преимущества: дроны меняют ход войны – FT

11:37

Гороскоп Таро на неделю: Близнецам — равновесие, Скорпионам — перемены

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости Черкассы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеКомнатные растенияУборкаАвтоСтирка
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять