Вы узнаете:
- В чем секрет главного различия между цуккини и кабачком
- Почему один из этих овощей считается более вкусным
Кабачки и цуккини — популярные овощи. Летом их можно увидеть почти в каждом холодильнике. Однако их часто путают из-за схожего внешнего вида. Кроме того, не все понимают, чем они на самом деле отличаются.
Главред решил разобраться, в чем главное отличие между кабачком и цуккини.
Что известно о цуккини
Цуккини — это разновидность тыквы. Его название означает "маленькая тыква" и происходит из итальянского языка, поскольку именно в этой стране этот овощ впервые был выведен, пишет winiary.pl.
В частности, некоторые отличают цуккини от кабачка по цвету, утверждая, что желтыми бывают только кабачки, а цуккини — зеленые.
В чем разница между кабачком и цуккини
Цуккини и кабачок — это один и тот же овощ. Единственное отличие заключается в размере и зрелости. В кулинарии кабачки — это зрелые плоды, которые имеют семена и более толстую кожуру, тогда как цуккини — еще молодые, с однородной мякотью.
Почему цуккини считаются вкуснее
Цуккини отличаются мягкой мякотью с небольшим количеством еще неразвитых семян. Поэтому после короткой термической обработки внутренняя часть и кожица становятся мягкими, почти кремовыми, что делает вкус более нежным.
Благодаря мягкому вкусу этот овощ можно использовать для приготовления любых блюд, и он легко сочетается с другими ингредиентами.
Что можно приготовить из цуккини – видео:
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Об источнике: winiary.pl
winiary.pl — официальный веб-ресурс известного польского бренда пищевых продуктов Winiary, входящего в состав международного концерна Nestlé. На сайте можно найти обширную базу простых и вкусных рецептов, которые подойдут как для повседневного меню, так и для праздничных блюд.
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