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Что выбрать - кабачок или цуккини: в чем состоит настоящая разница между ними

Мария Николишин
24 июня 2026, 11:44
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Кабачки и цуккини отличаются не только цветом.
Что выбрать - кабачок или цуккини: в чем состоит настоящая разница между ними
Чем отличается кабачок от цуккини / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В чем секрет главного различия между цуккини и кабачком
  • Почему один из этих овощей считается более вкусным

Кабачки и цуккини — популярные овощи. Летом их можно увидеть почти в каждом холодильнике. Однако их часто путают из-за схожего внешнего вида. Кроме того, не все понимают, чем они на самом деле отличаются.

Главред решил разобраться, в чем главное отличие между кабачком и цуккини.

видео дня

Что известно о цуккини

Цуккини — это разновидность тыквы. Его название означает "маленькая тыква" и происходит из итальянского языка, поскольку именно в этой стране этот овощ впервые был выведен, пишет winiary.pl.

В частности, некоторые отличают цуккини от кабачка по цвету, утверждая, что желтыми бывают только кабачки, а цуккини — зеленые.

В чем разница между кабачком и цуккини

Цуккини и кабачок — это один и тот же овощ. Единственное отличие заключается в размере и зрелости. В кулинарии кабачки — это зрелые плоды, которые имеют семена и более толстую кожуру, тогда как цуккини — еще молодые, с однородной мякотью.

Почему цуккини считаются вкуснее

Цуккини отличаются мягкой мякотью с небольшим количеством еще неразвитых семян. Поэтому после короткой термической обработки внутренняя часть и кожица становятся мягкими, почти кремовыми, что делает вкус более нежным.

Благодаря мягкому вкусу этот овощ можно использовать для приготовления любых блюд, и он легко сочетается с другими ингредиентами.

Что можно приготовить из цуккини – видео:

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Об источнике: winiary.pl

winiary.pl — официальный веб-ресурс известного польского бренда пищевых продуктов Winiary, входящего в состав международного концерна Nestlé. На сайте можно найти обширную базу простых и вкусных рецептов, которые подойдут как для повседневного меню, так и для праздничных блюд.

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