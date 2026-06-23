Охватывает сразу четыре страны: названо самое длинное озеро в мире

Это озеро известно как самое длинное пресноводное озеро в мире и один из древнейших водных бассейнов планеты.

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Озеро Танганьика / Коллаж: Главред, фото: Википедия, tanzaniatourism.com

Кратко:

Озеро Танганьика — самое длинное пресноводное озеро в мире

Водоем простирается через четыре страны Восточной Африки

Его максимальная глубина достигает 1436 метров, что делает его вторым по глубине озером в мире

Озеро Танганьика — одно из самых уникальных пресноводных водоемов планеты, которое сочетает в себе сразу несколько мировых рекордов. Оно официально внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое длинное пресноводное озеро в мире.

Озеро простирается в Восточной Африке и охватывает территории четырех стран — Замбии, Танзании, Демократической Республики Конго и Бурунди. Оно занимает второе место по возрасту среди крупных пресноводных озер, второе по объему воды и второе по глубине в мире после Байкала, пишет Gazeta.pl.

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Второе по глубине озеро в мире

Максимальная глубина озера достигает примерно 1436 метров. Это означает, что местами дно лежит глубже, чем высота многих гор над уровнем моря. Средняя глубина составляет около 570 метров. Благодаря этому озеро сохраняет стабильную температуру на глубине практически без сезонных колебаний.

Его дно расположено на глубине 662 метра ниже уровня моря, что делает его криптодепрессией — впадиной, где поверхность находится выше уровня моря, а дно — ниже.

Озеро Танганьика / Фото: tanzaniatourism.com

Очень древнее озеро, которое "помнит" миллионы лет

Возраст Танганьики оценивают в 9–13 миллионов лет. Это одно из старейших пресноводных озер на Земле, которое существует непрерывно в одном и том же бассейне.

Из-за этого в нём сформировалась очень специфическая экосистема. Многие виды здесь эволюционировали отдельно от других водоёмов и больше нигде в мире не встречаются.

Богатая экосистема озера

Длительная геологическая история сформировала в Танганьике одну из самых богатых пресноводных экосистем в мире. Здесь зарегистрировано более 2000 видов живых организмов, и около 500 из них являются эндемиками — они не встречаются больше нигде на планете.

Самой известной группой обитателей являются цихлиды. В озере насчитывается не менее 250 их видов, которые отличаются формами, поведением и яркой окраской.

Помимо рыб, в водах Танганьики обитают крокодилы и бегемоты, а на побережье встречаются многочисленные виды птиц. Экосистема остается динамичной, и ученые до сих пор открывают новые виды.

Как европейцы открыли озеро

Европейские исследователи впервые добрались до Танганьики в феврале 1858 года. Это были Ричард Бертон и Джон Спик, которые во время экспедиции искали истоки Нила, но наткнулись на одно из крупнейших и самых глубоких озер Африки.

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Об источнике: Gazeta.pl Gazeta.pl — один из крупнейших интернет-ресурсов в Польше, который публикует актуальные новости и полезные советы для водителей. Также на сайте можно обменяться мнениями и оставить собственные комментарии по той или иной теме.

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