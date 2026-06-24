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Отказался платить за работу — и получил "ответку", о которой гудит весь Интернет

Алексей Тесля
24 июня 2026, 00:38
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Мастер заявил, что вложил в проект значительные усилия, и отсутствие оплаты стало для него поводом для ответных действий.
забор
Забор стал причиной громкого скандала / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/HolgersFotografie, Pixabay/Pexels

Вы узнаете:

  • Домовладелец заказал обновление ограждения, но отказался оплачивать услугу
  • Отсутствие оплаты стало для маляра поводом для ответных действий

Маляр оказался в конфликте с заказчиком после выполнения работ по покраске садового забора. По его словам, домовладелец заказал обновление ограждения, выбрав замену старого коричневого цвета на тёмно-серый оттенок, однако после завершения работ остался недоволен результатом и отказался оплачивать услугу.

Мастер заявил, что вложил в проект значительные усилия, и отсутствие оплаты стало для него поводом для ответных действий, пишет Express.

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Он продемонстрировал своим подписчикам уже покрашенный серый забор и сообщил, что в ситуации с отказом от оплаты решил вернуть всё в исходное состояние. После этого он использовал средство для удаления краски и обработал поверхность мойкой высокого давления, восстановив первоначальный коричневый цвет древесины, заявив: "Мы забрали краску обратно, потому что клиент отказался платить".

Позже он задал аудитории вопрос о правильности такого поступка и рассказал, что после произошедшего заказчик якобы предложил вернуться и заново выполнить покраску, пообещав оплату даже в большем размере и авансом.

Оплата за забор - пояснение эксперта

Юрист Олег Козляк отметил, что расходы на установку ограждения между соседними участками, как правило, определяются по договорённости между владельцами. Он подчеркнул, что если забор возводится исключительно в пределах одного земельного участка, все затраты полностью ложатся на его собственника.

"Если забор ставится только на вашем участке, то все расходы несет владелец", — пояснил эксперт.

В то же время специалисты по защите прав потребителей напоминают, что при спорных ситуациях с подрядчиками важно сразу фиксировать претензии и обсуждать недостатки работы. По их словам, в случае отказа от оплаты исполнитель может как демонтировать результат своей работы, так и обратиться в суд, поэтому обе стороны должны действовать в рамках разумного и правового поля.

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Также сообщалось о том, что мужчина нашел сумку, набитую деньгами, а позже оказался в полиции. Обычная находка в туалете магазина неожиданно превратилась в историю, которая растрогала тысячи людей.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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