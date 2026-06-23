Как распознать испорченный фарш за секунды: на что смотреть в магазине

Существует несколько быстрых способов проверить качество фарша, не открывая упаковку.

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Как распознать испорченное мясо в магазине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как распознать испорченное мясо

Как проверить свежесть фарша

Как понять, что фарш испортился

Фарш — один из самых популярных продуктов в супермаркетах. Он доступен по цене, универсален в приготовлении и поэтому часто попадает в корзины покупателей. Но именно из-за своей структуры он наиболее подвержен порче.

Главред расскажет, как ещё в магазине понять, что мясо испорчено.

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Как распознать испорченное мясо

Упаковка

Самые важные признаки свежести скрыты не на этикетке, а в самой упаковке, пишет Onet. Она должна быть целой, без трещин и протечек. Если защитная пленка повреждена или из-под нее вытекает жидкость, продукт контактирует с воздухом и бактериями. Для фарша это особенно опасно, ведь во время измельчения микроорганизмы с поверхности распределяются по всей массе. Влажная подложка или лужица красноватой жидкости внутри лотка — признак неправильного хранения. Свежее мясо должно быть плотным и сухим, а избыток жидкости свидетельствует о нарушении холодовой цепи.

Температура

Фарш всегда должен быть холодным на ощупь, почти как лёд. Если упаковка кажется тёплой, это означает, что продукт длительное время находился вне безопасного температурного диапазона. В таких случаях даже срок годности на этикетке не гарантирует качество.

Цвет и запах

Цвет не является главным показателем свежести. Внутри фарш может становиться серым или коричневым из-за отсутствия кислорода, и это не всегда означает порчу. Зато липкая поверхность, кислый запах или слизистость являются явными признаками того, что продукт опасен. Если жидкость на дне упаковки имеет неприятный запах, рисковать не стоит.

Эксперты напоминают, что самые опасные бактерии, такие как кишечная палочка или сальмонелла, не изменяют цвет и запах мяса. Именно поэтому ориентироваться только на внешний вид или дату на этикетке не рекомендуется.

Как правильно хранить фарш

Даже если вы приобрели качественный фарш, его свежесть в холодильнике сохраняется лишь один-два дня при температуре 4 °C. Если не планируете готовить сразу, заморозьте продукт сразу после покупки. Это простое правило поможет избежать пищевых отравлений и сохранит качество мяса.

Смотрите видео о том, как выбрать свежее мясо в магазине:

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Об источнике: Onet Onet.pl — интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и самый популярный в категории "Информация и журналистика". Об этом пишет Википедия.

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