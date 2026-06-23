Сложная школьная головоломка со спичками: разгадает не каждый взрослый

Головоломки со спичками — отличный способ отвлечься от повседневных дел и дать мозгу полезную интеллектуальную нагрузку.
Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась увлекательной головоломкой со спичками. Чтобы решить математическое уравнение, нужно переместить две спички. Время на решение задачи ограничено, нужно справиться за 60 секунд.
Головоломки со спичками прекрасно тренируют логику и наблюдательность. Именно эти навыки помогают находить правильное решение за минимум времени, пишет Главред.
Внимательно проанализируйте уравнение. Иногда правильный ответ скрывается в самой незаметной детали.
Не спешите с выводами и рассмотрите все возможные варианты. Даже одна спичка может полностью изменить значение примера.
Сконцентрируйте свое внимание на каждом символе в уравнении. Это поможет быстрее найти закономерности.
Если вам удалось разгадать эту головоломку — поздравляем! Если нет — не расстраивайтесь. Решение головоломки можно посмотреть ниже.
Вас также могут заинтересовать и другие похожие задачи. Например, в математической головоломке "7+6=5" нужно переставить две спички, чтобы уравнение стало правильным.
Также у нас есть тест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке библиотекаря с книгами за 43 секунды. Отличия могут заключаться в цвете, форме или расположении даже самых мелких деталей.
Подробное решение головоломки можно посмотреть в видео:
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Об источнике: Головоломки Puzzles
Головоломки Puzzles — канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.
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