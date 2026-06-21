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Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке библиотекаря с книгами за 43 с

Виталий Кирсанов
21 июня 2026, 04:00
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Головоломки - это не только способ скоротать время, но и эффективная тренировка для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают улучшить концентрацию, память и внимательность. Особенно популярны задания в формате "Найдите отличия". На первый взгляд картинки кажутся одинаковыми, но на деле в них скрыты небольшие различия, которые нужно обнаружить, пишет Jagranjosh.

Попробуйте проверить свою внимательность. Перед вами два изображения библиотекаря с книгами. Они выглядят идентично, однако это лишь иллюзия - между ними есть три отличия.

Ваша задача - заметить их всего за 43 секунды. Будьте максимально сосредоточены: различия могут заключаться в цвете, форме или расположении даже самых мелких деталей.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ограниченное время делает задание более сложным и одновременно увлекательным, ведь проверяется не только наблюдательность, но и скорость реакции.

Удалось найти все отличия?

Если нет - ничего страшного: можно посмотреть правильный ответ и попробовать снова.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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