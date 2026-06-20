Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 14 с

Визуальные головоломки - простой и эффективный способ держать мозг в тонусе.

https://glavred.info/life/test-na-iq-nuzhno-nayti-3-otlichiya-na-kartinke-zhirafa-za-14-s-10774058.html Ссылка скопирована

Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания на поиск отличий уже давно считаются одним из лучших способов тренировки мозга. Они помогают улучшить концентрацию внимания, развивают память и учат быстрее замечать даже самые незначительные детали.

Как отмечает издание Jagranjosh, подобные тесты эффективно развивают навыки визуального восприятия и способность оперативно анализировать информацию.

Перед вами два изображения жирафа, которые на первый взгляд выглядят абсолютно одинаковыми. Однако между ними скрываются три небольших различия.

видео дня

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача - обнаружить все отличия всего за 14 секунд. Будьте внимательны: изменения могут касаться формы отдельных элементов, их цвета или расположения на рисунке.

Чтобы успешно справиться с заданием, постарайтесь максимально сосредоточиться и внимательно изучить каждую деталь изображения.

Удалось найти все три отличия до окончания лимита времени?

Если - да, можете гордиться своей наблюдательностью и отличным зрительным восприятием. Если же обнаружить все различия не получилось, не расстраивайтесь - ниже можно сверить свои ответы с правильным решением и попробовать силы в других подобных тестах.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред