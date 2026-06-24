Бесполезная трата денег: эксперты развенчали основные мифы об охлаждении дома летом

Эксперты развенчали три самых распространенных мифа о летнем охлаждении, которые вместо экономии заставляют вас переплачивать.

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Распространенные мифы об охлаждении дома / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Какие популярные советы по охлаждению жилья на самом деле не работают

Как эффективно пользоваться кондиционером и вентилятором

Когда столбики термометров уверенно пересекают отметку в +30 °C, кондиционеры и вентиляторы в домах украинцев начинают работать на пределе возможностей. В попытках спастись от духоты и при этом не получить астрономические счета за электроэнергию, люди массово ищут советы в сети.

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Однако многие популярные советы, которые звучат вполне логично, на практике оказываются совершенно бессмысленными и даже вредными. Об этом пишет Interia.

Эксперты развенчали три самых распространенных мифа о летнем охлаждении, которые вместо экономии заставляют вас переплачивать.

Миф 1: Закрытие вентиляционных отверстий в пустых комнатах экономит энергию

Если гостевая комната или кабинет сейчас не используются, кажется логичным перекрыть туда доступ прохладного воздуха, чтобы не тратить ресурсы на лишнюю площадь.

Это один из самых живучих мифов, опровергнутый учёными из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли ещё в 2003 году. Исследования доказали, что закрытие вентиляционных решеток резко повышает давление внутри самих вентиляционных каналов. В результате охлажденный воздух под сильным давлением начинает выходить через мельчайшие щели в стенах, на чердак или под потолок.

Вместо экономии вы получаете обратный эффект, ведь кондиционер работает мощнее, чтобы компенсировать потери. Особенно остро эта проблема стоит в старых домах, где герметичность систем далека от идеала.

Миф 2: Оставленный включенным вентилятор "освежает" пустую квартиру

Многие люди верят, что если устройство будет работать весь день, то к вечеру комната приятно охладится.

На самом деле вентилятор вообще не способен снизить температуру воздуха в помещении даже на сотую градуса. Если вы оставите термометр перед включенным прибором в пустой комнате, его показания не изменятся. Эффект прохлады носит чисто физиологический характер, поскольку движение воздуха просто ускоряет испарение влаги с нашей кожи.

Благодаря этому охлаждается именно человеческое тело, а не пространство вокруг. Физики и метеорологи называют это охлаждающим эффектом движения воздуха.

По данным Министерства энергетики США, вентилятор действительно помогает сэкономить, но только тогда, когда вы находитесь рядом. Его обдувание позволяет настроить кондиционер на два градуса выше без потери комфорта. Но золотое правило лета предельно просто — выходя из комнаты, выключайте вентилятор, иначе он просто зря крутит ваш счетчик.

Миф 3: Режим "турбо" или минимальная температура охладят квартиру быстрее

Возвращаясь в раскаленную квартиру, многие люди сразу выставляют на пульте кондиционера +16 °C, надеясь, что так устройство выдаст более мощный "залп" холода, а уже потом температуру можно будет поднять.

Домашний кондиционер работает совсем не как педаль газа в автомобиле. Подавляющее большинство систем охлаждает помещение с одинаковой фиксированной скоростью, независимо от того, какую цифру вы указали на пульте. Установив экстремально низкое значение, вы не ускорите процесс, но существенно рискуете забыть об этом позже. Устройство будет работать без остановки, переохладит комнату, создаст опасный для здоровья сквозняк и накрутит лишние киловатты.

Аналогичная ошибка касается и убеждения, что кондиционер должен работать целый день без остановки, потому что на повторный запуск системы якобы тратится больше энергии. На самом деле же кондиционирование пустых стен часами приносит только прямые убытки.

Современные эксперты советуют покупать смарт-контроллеры или настраивать таймеры так, чтобы система запускалась за полчаса до вашего возвращения домой. Это гарантирует идеальный комфорт и реальную экономию средств.

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