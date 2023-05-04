Китай резко свинтил от своего голосования в ООН и отказался назвать Россию агрессором

В Китае заявили, что голосование в Организации объединенных наций за документ, в котором Россия указана страной-агрессором в отношении Украины и Грузии, не является показателем позиции Пекина. Китайское государство не считает РФ агрессором в войне против Украины. Об этом заявили в представительстве Пекина в ООН.
Как сообщает South China Morning Post, в представительстве Пекина в ООН в ответ на соответствующий запрос сказали, что "позиция КНР не изменилась", и китайское государство не считает Россию агрессором.
В частности, на прошлой неделе Китай впервые проголосовал за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой речь идет о российской агрессии в отношении Украины и Грузии. Документ принимается ежегодно, а в редакции текущего года появились пункты об агрессивных действиях РФ против двух стран.
В Китае сказали, что Пекин не поддерживает описание войны России против Украины как агрессию РФ.
Кроме того, в Пекине отметили, что позиция китайцев в ходе голосования ООН никак не связана с телефонными переговорами Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром зеленским.
"Позиция Китая по украинскому вопросу не изменилась. Мы проголосовали за весь текст, а не за одобрение одного абзаца", - подчеркнули в представительстве Пекина в ООН.
Напомним, 26 апреля КНР на Генеральной ассамблее ООН впервые проголосовал за резолюцию, в которой Россия названа агрессором.
В документе есть пункт о "беспрецедентных вызовах, стоящих сегодня перед Европой после агрессии российской федерации против Украины, а до этого против Грузии", а также призыв "возмещать ущерб, причиненный жертвам, и привлечь к ответственности всех тех, кто виновен в нарушении норм международного права".
Телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля поговорил по телефону с главой КНР Си Цзиньпином. Главы государств говорили 1 час. Зеленский сказал, что разговор был содержательным.
Си Цзинпиьн по итогам телефонных переговоров сказал, что намерен направить специального представителя по делам Евразии в Украину и другие государства, чтобы провести консультации по вопросам политического завершения войны РФ против Украины.
Позже Зеленский рассказал, что Цзиньпин в ходе разговора отверг возможность поставок оружия агрессору России. Также китайский лидер, по словам Зеленского, заявил об уважении суверенитета Украины. Стороны обсудили вопросы восстановления территориальной целостности украинского государства в границах 1991 года.
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