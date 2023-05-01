Китай впервые проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН, где РФ названа агрессором: против - 5 стран

Против резолюции проголосовали "5 известных борцов с правами человека", сообщил Сергей Кислица.

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Китай впервые проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН, где РФ названа агрессором / УНИАН, скриншот YouTube

Китай впервые проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Россия называется агрессором в отношении Украины.

Речь идет о резолюции A/77/L.65 о сотрудничестве между ООН и Советом Европы, которая принималась 26 апреля, сообщил в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Попытка рф снять упоминание об агрессии в отношении Украины провалилась в ГА. Против резолюции проголосовали 5 известных борцов с правами человека – россия, Беларусь, Никарагуа, Сирия, КНДР", – рассказал дипломат.

видео дня

Отметим, что ранее Китай либо удерживался, либо голосовал против резолюций по РФ.

Результаты голосования / скриншот

Россия - страна террорист

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию в поддержку Украины в развязанной РФ войне.

Среди прочего, резолюция ПАСЕ предусматривает признание российского режима террористическим и предусматривает создание трибунала за военные преступления в Украине. За резолюцию отдали свои голоса 99 делегатов – подавляющее большинство. И лишь один воздержался.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы может стать первой международной организацией, которая определяет Россию как "государство-террорист".

Он уверен, что Европа "может играть историческую роль в создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Давайте это сделаем! Это будет лучший путь защиты принципов международного права".

Совет ООН по правам человека принял резолюцию по расследованию возможных злоупотреблений со стороны российских войск в Украине с целью привлечения виновных к ответственности.

Более 50 стран поддержали просьбу Киева о проведении специальной сессии Рады для рассмотрения "ухудшения ситуации с правами человека в Украине вследствие российской агрессии".

Резолюция была принята значительным большинством голосов: 33 депутата проголосовали за, а двое - Китай и Эритрея - против. Также воздержались 12.

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