В Украине запретили музыку из России и книги из Беларуси и захваченных территорий

Более 300 украинских парламентариев поддержали законопроекты, направленные на запрет музыки и книг страны-агрессора в Украине.
Верховная Рада проголосовала за запрет на использование российской музыки в медиа и публичном пространстве Украины. Парламентарии также запретили ввозить и распространять книги и издательскую продукцию из России, временно оккупированных агрессором украинских территорий и Беларуси. Инициативы поддержали более 300 народных избранников. Об этом заявил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.
В своем Telegram-канале он сообщил о том, что украинский парламент в воскресенье, 19 июня, поддержал два законопроекта – №7273-д, предусматривающий запрет российского музыкального продукта в медиа и публичном пространстве и документ №7459, на базе которого запрещается ввоз в Украину книг и другой издательской продукции из России и Беларуси.
Читайте такжеНа московском радио по кругу играли гимн Украины и запрещенные песни "Ногу свело"За документ №7273-д проголосовало 303 депутата. Законопроект №7459 поддержали 306 парламентариев.
Война России против Украины
Российская Федерация рано утром, 24 февраля, напала на Украину. Военному вторжению предшествовало выступление президента России Владимира Путина, который объявил о начале на территории Украины, дескать, "специальной военной операции".
Российские войска вторглись на территорию украинского государства со своей страны, оккупированного Крыма и Беларуси.
Начались ракетные удары и авиационные бомбардировки. Война продолжается. Силы обороны Украины отражают атаки оккупационных войск России.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня официально обратился к Кабмину с просьбой принять решение о введении визового режима для граждан России. Премьер-министр Шмыгаль заявил, что правительство поручение выполнило. Визовый режим для российских граждан будет действовать с 1 июля 2022 года.
Смотрите видео 1+1 - скрипач из передовой Моисей Бондаренко зашел в гости к "Сниданку"
Главред рекомендует:
- "Насильники и мародеры, называющие себя армией РФ": Зеленский объявил о создании Книги палачей
- "Я готова на эти жертвы": Полякова согласна петь на украинском и поддержала запрет российской музыки
- Еще один украинский артист запретил использовать свою музыку в России