В Украине запретили музыку из России и книги из Беларуси и захваченных территорий

В Украине теперь нельзя распространять музыку и книги страны-агрессора / Коллаж Reuters, открытые источники, УНИАН

Верховная Рада проголосовала за запрет на использование российской музыки в медиа и публичном пространстве Украины. Парламентарии также запретили ввозить и распространять книги и издательскую продукцию из России, временно оккупированных агрессором украинских территорий и Беларуси. Инициативы поддержали более 300 народных избранников. Об этом заявил народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк.

В своем Telegram-канале он сообщил о том, что украинский парламент в воскресенье, 19 июня, поддержал два законопроекта – №7273-д, предусматривающий запрет российского музыкального продукта в медиа и публичном пространстве и документ №7459, на базе которого запрещается ввоз в Украину книг и другой издательской продукции из России и Беларуси.

Читайте такжеНа московском радио по кругу играли гимн Украины и запрещенные песни "Ногу свело"За документ №7273-д проголосовало 303 депутата. Законопроект №7459 поддержали 306 парламентариев.

Война России против Украины

Российская Федерация рано утром, 24 февраля, напала на Украину. Военному вторжению предшествовало выступление президента России Владимира Путина, который объявил о начале на территории Украины, дескать, "специальной военной операции".

Российские войска вторглись на территорию украинского государства со своей страны, оккупированного Крыма и Беларуси.

Начались ракетные удары и авиационные бомбардировки. Война продолжается. Силы обороны Украины отражают атаки оккупационных войск России.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня официально обратился к Кабмину с просьбой принять решение о введении визового режима для граждан России. Премьер-министр Шмыгаль заявил, что правительство поручение выполнило. Визовый режим для российских граждан будет действовать с 1 июля 2022 года.

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