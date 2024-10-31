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Как удалить плесень с жалюзи: понадобится всего одно "копеечное" средство

Мария Николишин
31 октября 2024, 02:30
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Конденсат может появляться практически в любом месте в доме, но окна являются наиболее подверженными этому.
Как удалить плесень с жалюзи: понадобится всего одно 'копеечное' средство
Чем помыть жалюзи / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему на окнах появляется плесень
  • Как убрать лишнюю влагу в доме
  • Как почистить жалюзи от плесени

С наступлением холодов во многих домах накапливается конденсат, особенно на окнах. Не исключением являются и жалюзи, на которых часто образуется плесень, пишет Express.co.uk.

Как предотвратить образование плесени на окнах

Издание сообщает, что конденсат на окнах, часто вызванный высоким уровнем влажности, может создать благоприятную среду для развития плесени вокруг окон, поэтому важно принимать профилактические меры, чтобы избежать повреждения штор и жалюзи.

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Ключ к предотвращению образования плесени - это обеспечение надлежащей вентиляции в вашем доме, особенно во влажных помещениях, таких как ванные комнаты и кухни.

Регулярно открывайте окна, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха и уменьшить накопление влаги. Кроме того, можно поставить на подоконник миску с солью.

Соль является естественным осушителем, поэтому поглощает влагу из воздуха, минимизируя образование конденсата и рост плесени.

Как чистить рулонные шторы

Чтобы избавиться от пятен от плесени на таких шторах, нужно почистить их жесткой щеткой или точечно обработать их специальным моющим средством для тканей.

После чистки дайте жалюзи высохнуть на воздухе, чтобы предотвратить дальнейшее образование плесени или запаха.

Как почистить вертикальные жалюзи

Если вы заметили плесень на вертикальных жалюзи, попробуйте почистить их уксусом. Благодаря своей кислотности он является универсальным чистящим средством, способным удалить плесень с винила или ткани.

Для точечной обработки легких очагов плесени нет необходимости снимать жалюзи. Вместо этого достаточно воспользоваться чистой тряпкой или щеткой, чтобы удалить пыль и грязь с поверхности.

Смешайте в бутылке с распылителем равные части теплой воды и уксуса. Взболтайте раствор и оставьте не менее чем на 30 минут.

Когда время выйдет, нанесите уксус прямо на пятна плесени - столько, чтобы смочить материал, не пропитывая его полностью, - и оставьте на час, после чего аккуратно сотрите пятна щеткой с жесткой щетиной. В завершение протрите планки влажной тряпкой или губкой и вытрите их насухо чистым полотенцем из микрофибры.

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