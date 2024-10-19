Сохранит тепло: 'тайный' переключатель на дверях и окнах из металлопластика

На некоторых дверях и окнах есть переключатель, который поможет сделать дом теплее.

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Как утеплить окна / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

С приближением зимних месяцев многие люди ищут способы сэкономить деньги на счетах за отопление. Однако, если у вас есть двери или окна из металлопластика, то можно улучшить изоляцию дома. Об этом пишет Mirror.

Как остановить сквозняки в доме

Остановить сквозняки в вашем доме, улучшить общую изоляцию и сохранить тепло и уют поможет "скрытый" переключатель, о существовании которого многие люди даже не догадываются.

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Создатель контента Aljacy впервые опубликовал этот лайфхак в прошлом году, и он быстро поразил многих пользователей социальных сетей.

Он объяснил, как с помощью скрытого переключателя плотно прижать дверь к раме, избавившись от щелей, через которые может проникать назойливый ветерок.

"Небольшой совет, если у вас двери из металлопластика, и они немного продуваются, у них есть летний и зимний режимы. На ползунках есть маленькая отметка, вы её выкручиваете, и тогда она подтягивает ваши уплотнители плотнее", - пояснил он.

Отмечается, что сезонно меняя настройки дверей и окон, вы помогаете синхронизировать температуру в доме с температурой на улице.

Где находится переключатель на дверях и окнах из металлопластика - видео:

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