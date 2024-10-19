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Сохранит тепло: "тайный" переключатель на дверях и окнах из металлопластика

Мария Николишин
19 октября 2024, 15:39
95
На некоторых дверях и окнах есть переключатель, который поможет сделать дом теплее.
Сохранит тепло: 'тайный' переключатель на дверях и окнах из металлопластика
Как утеплить окна / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

С приближением зимних месяцев многие люди ищут способы сэкономить деньги на счетах за отопление. Однако, если у вас есть двери или окна из металлопластика, то можно улучшить изоляцию дома. Об этом пишет Mirror.

Как остановить сквозняки в доме

Остановить сквозняки в вашем доме, улучшить общую изоляцию и сохранить тепло и уют поможет "скрытый" переключатель, о существовании которого многие люди даже не догадываются.

видео дня

Создатель контента Aljacy впервые опубликовал этот лайфхак в прошлом году, и он быстро поразил многих пользователей социальных сетей.

Он объяснил, как с помощью скрытого переключателя плотно прижать дверь к раме, избавившись от щелей, через которые может проникать назойливый ветерок.

"Небольшой совет, если у вас двери из металлопластика, и они немного продуваются, у них есть летний и зимний режимы. На ползунках есть маленькая отметка, вы её выкручиваете, и тогда она подтягивает ваши уплотнители плотнее", - пояснил он.

Отмечается, что сезонно меняя настройки дверей и окон, вы помогаете синхронизировать температуру в доме с температурой на улице.

Где находится переключатель на дверях и окнах из металлопластика - видео:

@allacy496 может помочь' может нет. но каждая мелочь помогает. откройте дверь и убедитесь что линия на ползунке установлена в сторону уплотнителя, чтобы втянуть его поплотнее . также у меня есть мой голос на видео.#fyp#moneysavingtips#энергия#счета#советы#upvc#everylittlehelps#diy#whyamifindingthisoutnow♬ оригинальный звук - aljlacy

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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