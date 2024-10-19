Сохранит тепло: 'тайный' переключатель на дверях и окнах из металлопластика

С приближением зимних месяцев многие люди ищут способы сэкономить деньги на счетах за отопление. Однако, если у вас есть двери или окна из металлопластика, то можно улучшить изоляцию дома. Об этом пишет Mirror.
Как остановить сквозняки в доме
Остановить сквозняки в вашем доме, улучшить общую изоляцию и сохранить тепло и уют поможет "скрытый" переключатель, о существовании которого многие люди даже не догадываются.
Создатель контента Aljacy впервые опубликовал этот лайфхак в прошлом году, и он быстро поразил многих пользователей социальных сетей.
Он объяснил, как с помощью скрытого переключателя плотно прижать дверь к раме, избавившись от щелей, через которые может проникать назойливый ветерок.
"Небольшой совет, если у вас двери из металлопластика, и они немного продуваются, у них есть летний и зимний режимы. На ползунках есть маленькая отметка, вы её выкручиваете, и тогда она подтягивает ваши уплотнители плотнее", - пояснил он.
Отмечается, что сезонно меняя настройки дверей и окон, вы помогаете синхронизировать температуру в доме с температурой на улице.
Где находится переключатель на дверях и окнах из металлопластика - видео:
@allacy496 может помочь' может нет. но каждая мелочь помогает. откройте дверь и убедитесь что линия на ползунке установлена в сторону уплотнителя, чтобы втянуть его поплотнее . также у меня есть мой голос на видео.#fyp#moneysavingtips#энергия#счета#советы#upvc#everylittlehelps#diy#whyamifindingthisoutnow♬ оригинальный звук - aljlacy
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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