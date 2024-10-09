Как убрать неприятные запахи еды из квартиры: стоит сделать одну вещь с дверью

Как сделать так, чтобы запах приготовления пищи не распространялся по всей квартире - детали в материале.

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Как вывести запах жареной еды из дома / коллаж: Главред, фото: unsplash

Приготовление вкусной и очень ароматной пищи происходит на кухне, поэтому многие вкусные ингредиенты имеют сильный запах. Часто люди ищут способы, как устранить запах пищи после приготовления.

Одна женщина призналась, что пробовала все: от зажигания свечей, использования масляных горелок, зажигания благовоний и до использования лимона, очистки с помощью дезинфицирующих спреев и использования ароматических плагинов, но все бесполезно. Поскольку ее спальня находится рядом с кухней, как только ее соседка по комнате начинает готовить, ее комната наполняется запахами еды, передает Mirror.

Обратившись за советом к популярному дискуссионному форуму Reddit, женщина подписала свое сообщение "Отчаянно - остановите проникновение кухонных запахов в комнату" и объяснила, как решить проблему.

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"Я поставила дверной ограничитель сквозняка, потому что под ним есть щель, тогда запах не будет проникать через боковые/верхние дверные щели. Я могу сказать, что, когда она готовит, я чувствую запах через эти щели, и нужно несколько минут, чтобы он проник во всю мою комнату", - отметила женщина.

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Другие пользователи Reddit начали советовать ей, что нужно создать положительное давление в вашей комнате и отрицательное на кухне, чтобы урегулировать поток воздуха на улицу при открытом окне.

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