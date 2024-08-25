Очень жарко и сухо: синоптик предупредила о погоде 26 августа в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 26 августа в Украину снова вернется сильная жара.
"26-го августа максимальная температура воздуха составит +30+34 градуса, местами +34+36 градусов. Дождей не видно, повсюду будет солнечно, сухо, соответственно, растет пожарная опасность - осторожненько", - рассказала Диденко в своем Telegram.
Погода в Киеве 26 августа
Синоптик рассказала, что в столице погода будет теплой, а иногда даже очень жаркой.
"В Киеве горячее, в понедельник днем до +33, +34 градусов. Жара на неделе в Украине будет продолжаться. Одна надежда - на хотя бы немного более свежие ночи и утра. Однако днем практически повсеместно будет за +30 градусов", - отметила Наталья Диденко.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Напомним, что часть областей накроет жара +36 градусов. Синоптик Наталья Диденко поделилась, что в течение следующих дней температура воздуха будет держаться на уровне +30...+34 градуса.
Жара в Европе резко возрастает, из-за чего смертность в Европе может увеличиться втрое до конца века. Причиной станет глобальное потепление. Под самый большой солнечный удар попадут Италия, Греция и Испания.
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