Церковный праздник 30 августа: что запрещено делать в день трех святых

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 30 августа.

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Какой праздник 30 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

30 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.

Какие праздники 30 августа

В Украине и мире 30 августа отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 30 августа

По новому церковному календарю, 30 августа в Украине отмечают день святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.

Известно, что трое святых были патриархами Константинопольскими, которые жили в разные времена, но все они столкнулись с еретиками, искажавшими учение Церкви.

Святой Александр был хорепископом при первом патриархе Константинопольском, святителе Митрофане. Он участвовал в Первом Вселенском Соборе в Никее против ариан. Он также был известен своей борьбой с арианами и язычниками. По его молитве был наказан еретик Арий.

Святой Иоанн Постник известен своей строгостью и аскетизмом, а также борьбой с еретиками. Святой Павел Новый был патриархом во время правления императора Льва IV. Он также боролся с еретиками и поддерживал иконопочитание.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 30 августа

В этот день запрещено планировать и устраивать свадьбы. Также не стоит проводить сватовство, ведь будущий брак может долго не продержаться

В народе также считают, что не стоит 30 августа злоупотреблять спиртными напитками, играть в карты и употреблять нецензурную лексику.

День Ангела 30 августа

30 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Алексей, Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Максимилиан, Михаил, Семен, Ян, Арина, Дарья, Евдокия, Ирина, Ия.

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