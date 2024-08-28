Церковный праздник 29 августа: что запрещено делать на Усекновение главы Иоанна Крестителя

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 29 августа.

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Что нельзя делать 29 августа / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

29 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Какие праздники 29 августа

В Украине и мире 29 августа отмечают такие праздники:

видео дня

Международный день действий против ядерных испытаний

Всемирный день видеоигр или День геймера

День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

Церковный праздник 29 августа

По новому церковному календарю, 29 августа в Украине отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи. Это библейское событие различные христианские церкви чтят как памятный день 29 августа. Также в этот день назначается строгий пост. Известно, что в церкви почитают Иоанна Предтечу выше всех святых, после Богоматери.

Согласно Новому Завету, Ирод Антипа - правитель Галилеи во время Римской империи, посадил Иоанна Крестителя в тюрьму за то, что тот публично упрекал Ирода за развод с первой женой и незаконное взятие невестки в качестве второй жены Иродиаду. Затем он приказал убить его, отсекая голову.

Также существует версия, что Ирод посадил и убил Иоанна из-за того, что было "большое влияние Иоанна на людей", которое могло убедить и поднять восстание.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать на праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи

Считается, что в этот день запрещено делать любую тяжелую физическую работу. Также нельзя пользоваться ножами, ножницами и резать круглые предметы.

29 августа категорически запрещено жениться, венчаться или крестить ребенка.

В народе считают, что в этот день категорически запрещено варить и есть борщ - считается большим грехом.

День Ангела 29 августа

29 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Ян, Соломия.

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