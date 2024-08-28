УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник 29 августа: что запрещено делать на Усекновение главы Иоанна Крестителя

Юлия Закрепа
28 августа 2024, 10:43
142
Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 29 августа.
Церковный праздник 29 августа: что запрещено делать на Усекновение главы Иоанна Крестителя
Что нельзя делать 29 августа / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

29 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Какие праздники 29 августа

В Украине и мире 29 августа отмечают такие праздники:

видео дня
  • Международный день действий против ядерных испытаний
  • Всемирный день видеоигр или День геймера
  • День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

Церковный праздник 29 августа

По новому церковному календарю, 29 августа в Украине отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи. Это библейское событие различные христианские церкви чтят как памятный день 29 августа. Также в этот день назначается строгий пост. Известно, что в церкви почитают Иоанна Предтечу выше всех святых, после Богоматери.

Согласно Новому Завету, Ирод Антипа - правитель Галилеи во время Римской империи, посадил Иоанна Крестителя в тюрьму за то, что тот публично упрекал Ирода за развод с первой женой и незаконное взятие невестки в качестве второй жены Иродиаду. Затем он приказал убить его, отсекая голову.

Также существует версия, что Ирод посадил и убил Иоанна из-за того, что было "большое влияние Иоанна на людей", которое могло убедить и поднять восстание.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать на праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи

  • Считается, что в этот день запрещено делать любую тяжелую физическую работу. Также нельзя пользоваться ножами, ножницами и резать круглые предметы.
  • 29 августа категорически запрещено жениться, венчаться или крестить ребенка.
  • В народе считают, что в этот день категорически запрещено варить и есть борщ - считается большим грехом.

День Ангела 29 августа

29 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Ян, Соломия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник День ангела интересные новости церковный праздник
Реклама

Главное за день

Оккупанты захватили Мемрик и Калиново на Покровском направлении – Deep State

Оккупанты захватили Мемрик и Калиново на Покровском направлении – Deep State

11:37 Украина
В Кривом Роге прогремел взрыв: поражена гражданская инфраструктура, есть раненые

В Кривом Роге прогремел взрыв: поражена гражданская инфраструктура, есть раненые

10:59 Украина
РФ может потерять контроль над Харьковщиной: ВСУ сражаются за ключевой населенный пункт

РФ может потерять контроль над Харьковщиной: ВСУ сражаются за ключевой населенный пункт

10:46 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода 21334

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода

Украину накроет египетская погода : синоптик предупредила об изменениях 16945

Украину накроет "египетская погода": синоптик предупредила об изменениях

Как правильно обрезать верхушку у черешни: урожай удивит даже соседей 10607

Как правильно обрезать верхушку у черешни: урожай удивит даже соседей

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа 10524

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

Последние новости

12:52

Молодая жена молчуна Цекало ошарашила своим экстремальным похудением - детали

12:47

США подыгрывают РФ: оккупанты могут спрятать авиацию, пока ВСУ ждут разрешения на удары

12:29

Астролог назвал 4 знака, которых в сентябре 2024 ждет релакс и удовольствияВидео

12:18

Огонь аж до неба: ГУР и ССО поразили очередную нефтебазу в Ростовской области

12:01

1+1 Украина покажет вдохновляющие премьеры и любимые проекты в осеннем сезонеВидео

Мобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – ГудковМобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – Гудков
11:55

"Будет бунт и болтанка": военкор РФ закатали истерику о крахе режима Путина

11:54

Накликает беду: почему нельзя обрезать грецкий орех

11:37

Оккупанты захватили Мемрик и Калиново на Покровском направлении – Deep State

11:20

"Не быстро": Узелков после операции на сердце показал свою реабилитацию

Реклама
11:09

Для кого сентябрь окажеться непростым месяцем: Росс назвал четыре знаки

10:59

В Кривом Роге прогремел взрыв: поражена гражданская инфраструктура, есть раненыеВидео

10:58

Можно ли хранить вино в пластиковых бутылках - неожиданный ответ

10:46

РФ может потерять контроль над Харьковщиной: ВСУ сражаются за ключевой населенный пункт

10:43

В Чернигове скандал с депутатом-застройщиком Тарасовцом

10:43

Церковный праздник 29 августа: что запрещено делать на Усекновение главы Иоанна Крестителя

10:25

ТЦК могут исчезнуть: депутат рассказал о реформировании мобилизации

10:21

Китайский гороскоп на завтра 29 августа: Драконам - нервы, Обезьянам - успех

10:16

Кто станет счастливчиком сентября 2024: астролог назвал 4 знака зодиакаВидео

10:01

Дважды ударили: помощники путинистки Аллегровой напали на журналистов с кулаками - причина

09:56

Был в команде Усика и Беринчика: на войне погиб экс-боксер сборной Украины Ящук

Реклама
09:48

Злата Огневич жестко отбрила хейтеров из-за "романа" с женатым мужчиной

09:32

Графики не действуют в Киеве и четырех областях: в регионах ввели экстренные отключения

09:25

6 вещей, которые нельзя покупать в секонд-хенде

09:14

Россию ждет переворот: альтернатива переговоров может остановить Путина и Россию

09:01

"Это начало": что происходит с путинистом Игорем Николаевым после инфаркта

08:52

"Обломки украшают донецкие пейзажи": ВСУ сбили российский самолет Су-25Видео

08:35

"Тяжелые жизненные моменты": Настя Каменских обратилась к поклонникам

08:30

Гороскоп на сентябрь-2024: кому в начале осени улыбнётся удача, а кого ждут проблемыВидео

08:24

Украину выставили угрозой: Россия пыталась использовать МАГАТЭ на Курской АЭС

08:10

Глобальный телеграмм - бельмо на глазу глобалистовмнение

07:40

Оккупанты достигли успехов на Покровском направлении: в ISW раскрыли детали

07:05

Найти скрытые слова за 10 секунд сможет только гений: загадка, которую разгадают единицы

06:52

Горят две нефтебазы на Ростовщине: в РФ пожаловались на атаку дроновВидео

06:10

У пропагандистов от страха уже началась дикая истерикамнение

05:19

Гороскоп на сентябрь 2024 для Тельцов: хорошие новости, знакомства и романтикаВидео

04:48

Гороскоп на завтра 29 августа: Львам - хорошие новости, Стрельцам - приключения

04:27

Как упорядочить фотографии на iPhone: гениальные функции, о которых знают единицы

03:00

Россияне размазали молодую жену путиниста Евгения Петросяна - что она вытворила

03:00

Розы будут цвести, как в сказке: какие простые действия надо выполнить

02:49

По РФ Storm Shadow можно бить: но Британия заявила о нюансе

Реклама
02:32

Почему из плена не возвращают "азовцев": Зеленский дал ответ

02:20

"Режим исчезнет вместе с Путиным": Гудков назвал условие ликвидации путинизмаВидео

01:30

Самый привлекательный артист Украины Гнатковский рассказал про жену и сыновей

01:18

"Динамо" не смогло пройти в Лигу Чемпионов: итог матча за проход в ЛЧ

00:47

Ситуация обостряется, украинский город может попасть "в кольцо" - DeepState

00:26

"Паляница" изменит ход войны: Федоров раскрыл цену украинской ракеты-дрона

00:03

"Самоуничтожился": полковник ФСБ РФ подавился мясом

27 августа, вторник
23:58

Джамала показала свой "молодильный" подарок

23:42

В центре Украины построят АЭС: в "Энергоатоме" выдали важное заявление

23:38

"Не знал, выживу ли": Винник рассказал о своей болезниВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять