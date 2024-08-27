УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Церковный праздник 28 августа: что запрещено делать на преподобного Моисея

Юлия Закрепа
27 августа 2024, 12:39
120
Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 28 августа.
Церковный праздник 28 августа: что запрещено делать на преподобного Моисея
Что нельзя делать 28 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

28 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Моисея Мурина и обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

Какие праздники 28 августа

В Украине и мире 28 августа отмечают такие праздники:

видео дня
  • День города Тернополь
  • Всемирный день осведомленности о синдроме Тернера
  • День PepsiCo
  • День галстука-бабочки
  • День крошек на клавиатуре

Церковный праздник 28 августа

По новому церковному календарю, 28 августа в Украине отмечают день преподобного Моисея Мурина и обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

Известно, что святой Моисей родился в Эфиопии, в молодости был рабом у богатого и известного человека, однако тот изгнал Моисея за плохое поведение. После этого Моисей стал предводителем разбойников и наводил ужас на всю округу своими злодеяниями. Однако, со временем он начал раскаиваться в своих грехах и изменил свою жизнь. Однажды Моисей пришел в монастырь, но его сразу не хотели принимать из-за его прошлого. Моисей не отступил и продолжал молиться и просить прощения. В конце концов, его приняли в монастырь, где он стал монахом, а позже иеромонахом. Моисей провел остаток своей жизни в молитве и покаянии. Умер Моисей в 75 лет от рук разбойников.

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 28 августа

  • В народе считают, что в этот день лучше избегать прогулок в лесу, ведь существует риск, что в этот день очень легко потеряться, даже в знакомых местах.
  • Наши предки верили, что в этот день не стоит разговаривать с незнакомыми людьми, ведь у них могут быть плохие намерения и могут навести сглаз.
  • Также 28 августа запрещено отдавать или менять собственные вещи.

День Ангела 28 августа

28 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Теодор, Федор, Ян.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы День ангела интересные новости именины церковный праздник
Реклама

Главное за день

"Это было бы знаково": Ермак рассказал, где может пройти второй Саммит мира

"Это было бы знаково": Ермак рассказал, где может пройти второй Саммит мира

13:49 Украина
Россию ждет мощный ответ от Украины во время второго Саммита мира

Россию ждет мощный ответ от Украины во время второго Саммита мира

13:17 Украина
Тянуть не будут: Стефанчук рассказал, когда у депутата Дмитрука заберут мандат

Тянуть не будут: Стефанчук рассказал, когда у депутата Дмитрука заберут мандат

13:12 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Регионы будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату похолодания 95614

Регионы будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату похолодания

Как удалить мочевой камень в унитазе: домашнее средство из двух ингредиентов 26188

Как удалить мочевой камень в унитазе: домашнее средство из двух ингредиентов

Большинство не догадывается: что за таблички с цифрами на трассе - интересный факт 24127

Большинство не догадывается: что за таблички с цифрами на трассе - интересный факт

Шуба отдыхает: новый салат Сельдь под белой периной 22634

Шуба отдыхает: новый салат "Сельдь под белой периной"

Последние новости

13:49

"Это было бы знаково": Ермак рассказал, где может пройти второй Саммит мира

13:21

Только люди с самым острым зрением найдут M среди W за 8 секунд: загадка на внимательность

13:17

Россию ждет мощный ответ от Украины во время второго Саммита мира

13:12

Тянуть не будут: Стефанчук рассказал, когда у депутата Дмитрука заберут мандат

13:11

"Это будет означать крах Орбана": эксперт о возможном исключении Венгрии из ЕС

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:04

Лунный посевной календарь на сентябрь: что важно сделать в саду и на огороде

12:43

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024: когда лучше подстричься

12:39

Церковный праздник 28 августа: что запрещено делать на преподобного Моисея

12:39

"У Украины есть оружие победы": Шмыгаль сделал громкое заявление о миллионе дронов

Реклама
12:30

"Навсегда в моем сердце": Лилия Подкопаева показалась в родном Донецке

12:26

Китайский гороскоп на сентябрь 2024: Быкам - дорогие покупки, Тиграм - проблемы

12:23

Гороскоп на сентябрь 2024: Ракам - конфликты и беспокойство, Овну - счастье

12:20

Дороже Феррари: сколько стоит самая дорогая собака в мире

12:12

Как ускорить созревание томатов: интересный лайфхак с зубочистками

12:12

"Польша находится в состоянии войны": в Минобороны страны сделали важное заявление

11:55

Гороскоп Таро на сентбярь 2024: Козерогам - подарок, Водолеям - праздник, Рыбам - завершениеВидео

11:53

Внука Аллы Пугачевой поймали в Москве - заплатил за все

11:39

Колонны техники РФ начали наступление на важном направлении: какие города под угрозой

11:38

Богатая, красивая и знаменитая: Бен Аффлек нашел замену Дженнифер Лопес

11:13

Уже 4 погибших: Зеленский жестко отреагировал на ночную атаку врага

Реклама
11:07

Не Курском единственным: ВСУ прорываются в Белгородской области – росСМИ

10:55

Гороскоп на завтра 28 августа: Ракам - волна удачи, Скорпионам - стресс и споры

10:51

"РФ не добьется успеха в Украине": Байден резко отреагировал на ракетный удар 26 августа

10:40

РФ ударила по Украине 10 ракетами и 81 "Шахедом": 65 целей удалось сбитьФото

10:32

Потери Украины в Курской области: полковник СБУ раскрыл неожиданные детали

10:25

Ограничения не отменят: графики отключений могут действовать еще до двух недель

10:15

Китайский гороскоп на завтра 28 августа: Змеям - страдания, Козлам - ловушка

09:45

Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания

09:42

Командование РФ загнали: оккупационные войска перебрасывают из Украины - ISW

09:28

Впервые за 19 лет: Андрей Губин появился на публике со своей девушкой - что с ним случилось

09:26

Наносят врагу ощутимые потери: Генштаб о боях на Покровском направлении

08:55

Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в "Энергоатоме" отреагировали на слухи

08:44

"Смертельно опасно": путинист Газманов закатал истерику и предупредил всю РФ о трагедии

08:22

"Более двух десятков аэродромов": как ВСУ отомстят РФ за обстрелы - эксперт

08:13

РФ ударила ракетой по отелю в Кривом Роге: погибли 2 человека, еще 5 раненыФото

07:36

РФ атаковала дронами Запорожье: есть погибшие и раненые

06:56

Моди поговорил с Байденом об Украине: о чем шла речь

06:10

Как Украина устроила хаос на территории Россиимнение

05:40

Гороскоп на сентябрь 2024: прогноз для Овнов от Анжелы ПерлВидео

04:55

3 самые лучшие варианта, что делать с опавшей листвой: садовник поделилась ценными советамиВидео

Реклама
04:24

Как стирать белую и черную одежду: золотые правила, которые стоит знать каждому

03:38

Женщина нашла в собственном доме тайную комнату: секрет ее происхождения пугает

03:00

"Такой миленький животик": невестка путинистки Наташи Королевой сделала заявление о беременности

02:40

Алина Гросу впервые рассказала, кем работает ее "секретный" муж

02:20

Картофель будет храниться в разы дольше: женщина поделилась интересным советом

01:51

Украина под массированной атакой: во многих областях гремят взрывы, полетели Кинжалы

01:30

Угроза разрушения плотины ракетами: киевлянам раскрыли худший сценарий для ГЭС

00:43

Очень сильные разрушения, есть погибшие и раненые: РФ ударила по гостинице в Кривом РогеФотоВидео

00:31

Ситуация сложная: россияне захватили еще один населенных пункт - DeepState

00:07

Папина девочка: Кухар показала красавицу-дочь, очень похожую на Стоянова

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять