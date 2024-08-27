Церковный праздник 28 августа: что запрещено делать на преподобного Моисея

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 28 августа.

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Что нельзя делать 28 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

28 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Моисея Мурина и обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

Какие праздники 28 августа

В Украине и мире 28 августа отмечают такие праздники:

видео дня

День города Тернополь

Всемирный день осведомленности о синдроме Тернера

День PepsiCo

День галстука-бабочки

День крошек на клавиатуре

Церковный праздник 28 августа

По новому церковному календарю, 28 августа в Украине отмечают день преподобного Моисея Мурина и обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

Известно, что святой Моисей родился в Эфиопии, в молодости был рабом у богатого и известного человека, однако тот изгнал Моисея за плохое поведение. После этого Моисей стал предводителем разбойников и наводил ужас на всю округу своими злодеяниями. Однако, со временем он начал раскаиваться в своих грехах и изменил свою жизнь. Однажды Моисей пришел в монастырь, но его сразу не хотели принимать из-за его прошлого. Моисей не отступил и продолжал молиться и просить прощения. В конце концов, его приняли в монастырь, где он стал монахом, а позже иеромонахом. Моисей провел остаток своей жизни в молитве и покаянии. Умер Моисей в 75 лет от рук разбойников.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что нельзя делать 28 августа

В народе считают, что в этот день лучше избегать прогулок в лесу, ведь существует риск, что в этот день очень легко потеряться, даже в знакомых местах.

Наши предки верили, что в этот день не стоит разговаривать с незнакомыми людьми, ведь у них могут быть плохие намерения и могут навести сглаз.

Также 28 августа запрещено отдавать или менять собственные вещи.

День Ангела 28 августа

28 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Теодор, Федор, Ян.

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